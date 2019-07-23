Застройщик «Иван Калита» в Краснодаре признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО СК «Иван Калита» банкротом. В отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена Анна Литвинова. Информация об этом опубликована в газете «КоммерсантЪ». Судебное заседание по делу о банкротстве застройщика состоится 21 января 2020 года.

Согласно открытым данным, СК «Иван Калита» реализовывал в Краснодаре ЖК «Вивальди» на улице Горячеключевская, 7. Объект введен в эксплуатацию (1-й этап) в сентябре 2017 года. Ввод в строй второго этапа ЖК намечено на 2019 год. Однако на официальном сайте ЖК «Вивальди» уже значится, что строительством жилого комплекса занимается ООО «Вивальди».

По данным документов Арбитражного суда Краснодарского края, процедура банкротства в отношении ООО СК «Иван Калита» была инициирована ООО «ЮРС». Сумма заявленных претензий не раскрывается. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Иван Калита» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году, уставный капитал – 100 тыс. руб. Генеральным директором и держателем 100% уставного капитала является Анатолий Веремчук, бывший гендиректор ЖСК «Вивальди», ООО «Престиж», АНО «Цэкдо Курорт-консалтинг». Последние финансовые результаты «Ивана Калиты» датируются 2015-м годом, где выручка компании составила 14,2 млн руб., а чистая прибыль – 165 тыс. руб. Кредиторская задолженность на тот же период составляла 144,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко