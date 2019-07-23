Sarstedt начал строить производство в Марьино

Немецкий производитель лабораторной и медицинской техники Sarstedt приступил к строительству завода в индустриальном парке Марьино в Петродворцовом районе Петербурга. Размер инвестиций в реализацию проекта составляет около 1,5 млрд рублей. На земельном участке 4 га, приобретенном у ВТБ в рамках соглашения, подписанного в рамках ПМЭФ-2018, инвестор планирует разместить производственный комплекс площадью более 9 тыс. кв. м. На предприятии будут производиться в основном системы для сбора крови для поставок в медицинские учреждения как Санкт-Петербурга, так и других регионов РФ.

Компания Sarstedt, немецкий производитель оборудования и расходных материалов для медицинских и научных целей, начала строить производственный комплекс на территории индустриального парка Марьино, который развивает АО «ВТБ Девелопмент». О планах строительства завода было заявлено в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого было подписано соглашение о совместной деятельности между Санкт-Петербургом, банком ВТБ и группой Sarstedt.

Для реализации проекта немецкий производитель приобрел у ВТБ земельный участок площадью 4 га, на котором планировалось построить завод одноразовой пластиковой медицинской продукции площадью около 7 тыс. кв. м. Изначально компания Sarstedt заявляла о том, что инвестиции в проект составят около 750 млн рублей, однако на текущий момент размер вложений, по словам Юргена Сарштедта, главы совета правления компании Sarstedt, увеличился до 1,5 млрд рублей. Также изменилась и площадь будущего производственного комплекса: согласно обновленному проекту, она превысит 9 тыс. кв. м и, по словам господина Сарштедта, может быть удвоена. Комплекс будет включать не только производственное здание, но также двухэтажный административный корпус и складские помещения. «Складские помещения будут занимать площадь около 3 тыс. кв. м, где будут размещены 4 тыс. поддонов на пяти уровнях для хранения исходных материалов, промежуточной и конечной продукции», — добавил Юрген Сарштедт.

Проектно-изыскательские работы начались в декабре 2018 года, а в июне было получено разрешение на строительство. Строительство нового завода планируется завершить менее чем через год — к маю 2020-го. После запуска предприятия в 2022 году на нем планируется создать 50 высокотехнологичных рабочих мест.

Группа Sarstedt, основанная в 1961 году, в настоящее время включает в себя 33 сбытовые компании, а также 13 производств в Европе, Северной Америке и Австралии. В России компания ведет свой бизнес с 1991 года, а в 2016-м руководство Sarstedt приняло решение о создании в нашей стране собственного производства. «Учитывая величину российского рынка и то, как тяжело поставлять сюда разного рода продукцию, мы приняли важное экономическое решение — производить непосредственно в России системы взятия венозной и капиллярной крови», — рассказал Юрген Сарштедт. По его словам, в будущем компания планирует расширить линейку выпускаемой продукции, а также осуществлять поставки не только в российские медицинские учреждения, но и в государства СНГ и другие страны, граничащие с Россией.

Мария Кузнецова