Сегодня исполняется 59 лет генеральному директору ПАО «Совкомфлот» Сергею Франку

Его поздравляет генеральный директор, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков:

— Уважаемый Сергей Оттович! Примите искренние поздравления с днем рождения! Вы настоящий профессионал со стратегическим подходом к ведению бизнеса. При принятии решений Вы учитываете не только интересы компании, которую возглавляете, но и экономики всей страны. И конечно, для «Совкомфлота», работающего на международных рынках, важно Ваше умение построить конструктивный диалог с зарубежными партнерами. «Газпром нефть» ценит многолетнее сотрудничество с «Совкомфлотом». При Вашей поддержке мы реализуем арктические проекты, которые имеют стратегическое значение для всей нефтяной отрасли. И нет сомнений, что наше партнерство будет развиваться. Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким и надежного фарватера в непростом мире судоходного бизнеса!

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