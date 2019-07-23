Венесуэла обвинила США в почти 100 нарушениях своего воздушного пространства

Американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство Венесуэлы или в зону ответственности авиадиспетчеров страны не менее 78 раз с начала года. Об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

«Это не самолеты с гуманитарной помощью, а американские самолеты-разведчики и военные»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По словам господина Родригеса, указанные воздушные суда выполняли такие задачи, как сбор информации о состоянии государственных структур Венесуэлы.

В январе оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран.