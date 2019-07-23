Часть Венесуэлы осталась без электричества

В Венесуэле случился очередной блэкаут, сообщают корреспонденты AFP и пользователи в сети. В большей части Каракаса отключился свет.
В других городах Венесуэлы жители также говорят об отсутствии электричества. Государственная компания Corpoelec заявляет о поломке, которая затронула лишь часть столицы Венесуэлы.
Это — не первый блэкаут в стране. После одного из них министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти разработали план действий по обеспечению безопасности национальной системы электроснабжения.
Об одном из блэкаутов — в публикации “Ъ”.
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