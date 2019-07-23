«Траст» забирает активы УТРЗ

Банк «Траст» через арбитражный суд Москвы добился обращения взыскания на имущество АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (УТРЗ), принадлежащего бизнесмену Руслану Фомичеву. Недвижимость предприятия, включая земельные участки площадью 11 га на улице Вокзальной, должна быть выставлена на продажу по залоговой цене — 771,8 млн руб. Таким образом банк «Траст» намерен вернуть долги компании «Финвестторг-Уфа», за которую УТРЗ поручался в 2016 году. Ранее суд признал за банком права на активы другого поручителя «Финвестторг-Уфа» — уфимской компании «Парк имени Ивана Якутова», которой принадлежит ресторан «Тихая гавань» и право аренды 9 га земли в парке. В УТРЗ намерены побороться за активы.

Активы АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (принадлежит предпринимателю Руслану Фомичеву), должны отойти банку «Траст» и быть выставлены на продажу. 11 июля арбитражный суд Москвы по требованию банка обратил взыскание на недвижимое имущество завода общей площадью 30 тыс. кв. м на улице Вокзальной, а также железнодорожные пути протяженностью около 4 км и три земельных участка площадью 11 га, которые принадлежат предприятию. Участки имеют вид разрешенного использования «для эксплуатации производственных зданий и сооружений».

Активы должны быть выставлены на продажу по залоговой цене 771,84 млн руб. В 562,88 млн руб. оценена стоимость зданий и сооружений, в 77,87 млн руб. — железнодорожные пути, в 181,08 млн руб. — участки.

Уфимский тепловозоремонтный завод передал свои активы в залог в 2016 году «Рост-банку», который в 2018 году был присоединен к «Трасту». Тем самым завод поручился по обязательствам ООО «Финвестторг-Уфа», которое в 2009 году привлекало 613 млн руб. кредита «Бинбанка» на срок до 31 декабря 2025 года. «Бинбанк» уступил долги «Рост-банку» в 2014 году.

В суде представитель банка «Траст» заявил, что «Финвестторг-Уфа» не возвращает кредит и не платит проценты. Общую задолженность компании в банке оценивают в 1 млрд руб., из которых 600 млн руб. — основной долг, остальное — проценты. Срок, в течение которого заемщик не производил выплаты, в материалах дела не указан.

ООО «Финвестторг-Уфа», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 79,20% принадлежит компании Horat Ltd(Британские Виргинские острова), на 19,8% — московскому ООО «Грантор» (принадлежит Horat Ltd и Наталье Пегановой — матери бизнесмена Василия Пеганова, который является деловым партнером Руслана Фомичева), еще 1% владеет ООО «Управление инвестициями» (принадлежит кипрской Balmur Ltd). «Финвестторг-Уфа» на рынке связывали с Василием Пегановым, Русланом Фомичевым и депутатом горсовета Уфы Иосифом Марачем. Ранее «Финвестторг-

Уфа» управляла пакетом мэрии Уфы в ОАО «Выставочный комплекс „Башкортостан”». Компании также принадлежит 100% уставного капитала ООО ТК «Центральный» (владеет одноименным торговым комплексом в Уфе), которое в июне было признано банкротом по требованию «Траста».

АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» предоставляет услуги по ремонту, техобслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов и другого подвижного железнодорожного состава. Руслан Фомичев стал владельцем предприятия в 2014 году, выкупив 100% акций на торгах Росимущества за 478 млн руб. Численность сотрудников завода, по данным «СПАРК-Интерфакс», — 257 человек. С 2014 по 2017 годы выручка АО увеличилась с 296,69 млн до 451,49 млн руб., однако прибыль снизилась с 14,7 млн до 97 тыс. руб. В 2017 году УТРЗ продал около 5 га земли за уфимской ВДНХ татарстанскому застройщику «Унистрой», который теперь строит на этом участке ЖК «Венский лес». Стоимость сделки не разглашалась. Эксперты рынка оценивают ее в несколько сотен млн руб. Неиспользуемые площади завода на улице Вокзальной в 2016 году были переданы под индустриальный парк «БашИнвест».

Первый заместитель генерального директора УТРЗ Денис Петров сообщил, что компания будет обжаловать решение. Руслан Фомичев не ответил на телефонные звонки. Василий Пеганов от комментариев воздержался.

В пресс-службе «Траста» судебное разбирательство вчера не прокомментировали.

Это не первые требования банка к компаниям, которые, по мнению участников рынка, связаны с предпринимателями Василием Пегановым, Русланом Фомичевым и Иосифом Марачем. В начале июля арбитражный суд Москвы обратил взыскание на заложенное имущество еще одного поручителя «Финвестторг-Уфа» — компании «Парк имени Ивана Якутова» (принадлежит Альфреду Мустафину). В счет долга банку отошло двухэтажное здание ресторана «Тихая гавань» площадью 460,2 кв. м в уфимском парке имени Якутова, а также право аренды земельного участка парка площадью 9 га. Залоговая стоимость этих активов — 388 млн руб.

В настоящее время банк «Траст» в суде пытается обратить взыскание на другое заложенное имущество «Парка имени Ивана Якутова», Horat Ltd и «Грантора». Перечня активов в материалах суда пока нет. Также банк требует признать банкротом Василия Пеганова. Требования к должнику «Траст» оценивает в 779,54 млн руб.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров полагает, что залоговая цена активов УТРЗ превышает текущую рыночную в полтора-два раза. «Возможно, имущество оценивалось и закладывалось поручителем на пике рынка, а в последние годы рынок значительно упал»,— отмечает эксперт. По его мнению, покупателей, которых могли бы заинтересовать производственные активы завода, единицы: «Да и то до конца не понятны перспективы использования этой территории. Возможность строительства на ней жилья выглядит маловероятной»,— отметил собеседник.

Эксперт рынка недвижимости Ринат Садриев согласен, что залоговая стоимость производственной недвижимости выглядит выше рыночной. «Но сказать точнее сложно, не оценив помещения в натуре. Что касается начальной стоимости земли, то она выглядит рыночной», — отметил собеседник. По его мнению, производственная недвижимость УТРЗ пригодна для индустриального или логистического парка. Правда, по последним данным минпроминноваций Башкирии, из созданных 11 индустриальных парков в республике работают и имеют резидентов лишь шесть.

Булат Баширов