Нового директора Парижской оперы нашли в Канаде

Президент Франции Эмманюэль Макрон, похоже, определился с выбором будущего директора Opera de Paris: им станет 45-летний немец Александр Неф, нынешний интендант Канадской оперы в Торонто. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщают сразу несколько французских изданий. По информации Challenge, официально об этом будет объявлено на ближайшем заседании совета министров в среду.

Закулисная борьба за директорское кресло главного французского театра началась в сентябре 2018 года, когда стало известно, что Министерство культуры не намерено продлевать контракт со Стефаном Лисснером. Официальная причина — пенсионный возраст. В июле 2021 года, когда заканчивается контракт, ему будет 68 лет. Следующая новость пришла в январе 2019 года уже из Елисейского дворца. Эмманюэль Макрон распорядился создать международную комиссию. В нее вошли директор Парижской филармонии Лоран Байль, немецкий хореограф Саша Вальц, американский дирижер Джеймс Конлон, президент Парижской оперы Жан-Пьер Кламадье и представитель Минкульта. В кулуарах театра говорили, что прослушивания состоялись в начале марта, шорт-лист составлен и передан Макрону, теперь выбор за ним. Тогда же в прессу просочились имена претендентов, среди которых назывались четыре фаворита — французы Оливье Мантей (Opera Comique и Bouffes du Nord) и Доминик Мейер (Венская государственная опера), бельгиец Питер де Калюве (брюссельский La Monnaie) и немец Александр Неф — самый молодой и наименее известный широкой французской публике.

Впрочем, в оперном мире имя Нефа давно на слуху. Главным образом благодаря покойному Жерару Мортье: знаменитый интендант и ментор целого поколения, которое определяет лицо современной оперы, сыграл ключевую роль и в карьере Нефа. Когда Мортье руководил Парижской оперой, Неф был одним из ближайших людей в его окружении: с 2004 по 2008 год занимал пост кастинг-директора Opera, более 80 постановок вышли при его непосредственном участии. Также в его послужном списке — крупнейший фестиваль искусств в Германии Руртриеннале, где он курировал выпуск оперных, театральных и танцевальных спектаклей и программу концертов, и работа администратором оперных постановок Зальцбургского фестиваля. В 2008 году Неф переехал в Торонто и стал директором Канадской оперы, которой и руководит по сей день.

По неофициальной информации, к своим обязанностям в Париже Александр Неф приступит не раньше 2022 года. Из-за того что «операция "Преемник"» затянулась (официальные комментарии сводились к тому, что у президента Франции и так хватает забот: то «желтые жилеты», то пожар в Нотр-Даме), Стефан Лисснер останется в Парижской опере на год дольше предполагаемого — ему продлили контракт до июля 2022 года. И если директор Парижской оперы назначается президентом и контракт его ограничен сроком шесть лет с возможностью возобновления, то выбор худрука балета — прерогатива директора. Контракт Орели Дюпон, подписанный в 2016 году Стефаном Лисснером, бессрочный, поэтому ее судьба теперь в руках Александра Нефа. Сработаются они или нет, будет понятно уже совсем скоро.

Мария Сидельникова