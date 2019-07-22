«Челси» Абрамовича вошел в список самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes

Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича занял 32-е место в списке самых дорогих спортивных клубов мира по версии журнала Forbes. Его стоимость оценили в $2,58 млрд. Также на 37-м месте оказался баскетбольный клуб Brooklyn Nets, 51% которого принадлежит Михаилу Прохорову. Список самых дорогих клубов возглавили:

клуб американского футбола «Даллас Ковбойс» ($5 млрд); американская бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкис» ($4,6 млрд); испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» ($4,24 млрд); испанский футбольный клуб «Барселона» ($4,02 млрд); американский баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» ($4 млрд); английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»( $3,81 млрд).

Напомним, что самым дорогим футбольным брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance в 2019 году стал «Реал Мадрид». Его стоимость оценили в €1,646 млрд.

О том, из чего складываются доходы игроков лучших клубов мира,— в публикации “Ъ FM”.