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«Челси» Абрамовича вошел в список самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes

Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича занял 32-е место в списке самых дорогих спортивных клубов мира по версии журнала Forbes. Его стоимость оценили в $2,58 млрд. Также на 37-м месте оказался баскетбольный клуб Brooklyn Nets, 51% которого принадлежит Михаилу Прохорову. Список самых дорогих клубов возглавили:

  1. клуб американского футбола «Даллас Ковбойс» ($5 млрд);
  2. американская бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкис» ($4,6 млрд);
  3. испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» ($4,24 млрд);
  4. испанский футбольный клуб «Барселона» ($4,02 млрд);
  5. американский баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» ($4 млрд);
  6. английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»( $3,81 млрд).

Напомним, что самым дорогим футбольным брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance в 2019 году стал «Реал Мадрид». Его стоимость оценили в €1,646 млрд.

О том, из чего складываются доходы игроков лучших клубов мира,— в публикации “Ъ FM”.

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