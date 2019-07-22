«Челси» Абрамовича вошел в список самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes

Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича занял 32-е место в списке самых дорогих спортивных клубов мира по версии журнала Forbes. Его стоимость оценили в $2,58 млрд. Также на 37-м месте оказался баскетбольный клуб Brooklyn Nets, 51% которого принадлежит Михаилу Прохорову. Список самых дорогих клубов возглавили:
Напомним, что самым дорогим футбольным брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance в 2019 году стал «Реал Мадрид». Его стоимость оценили в €1,646 млрд.
О том, из чего складываются доходы игроков лучших клубов мира,— в публикации “Ъ FM”.
просмотров: 111932
просмотров: 74011
просмотров: 49176
просмотров: 47165
просмотров: 39597