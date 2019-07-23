Муниципальные избиркомы не согласны сами с собой

Петербургские муниципальные избиркомы разработали новую схему для недопуска независимых кандидатов на выборы. После того как горизбирком отправляет их незаконные отказы в регистрации на пересмотр, они снова отказывают, а потом отменяют собственные решения и регистрируют кандидатов. При этом ИКМО не имеет права отменить свое решение — это могут сделать только ГИК, ЦИК или суд. В результате кандидаты зарегистрированы незаконно, что дает возможность их конкурентам обжаловать все в суде и выиграть. Эксперты не помнят подобных историй на выборах пятилетней давности и считают их подтверждением того, что ИКМО пора ликвидировать.

Явление уже начало приобретать массовый характер. Повторные незаконные отказы, а потом и незаконные регистрации получили кандидаты в депутаты округов «Коломна», «Черная речка» и «Новоизмайловское».

Одним из первых забил тревогу глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Он считает, что кандидаты от «Единой России» могут воспользоваться тем, что решение ИКМО незаконно, чтобы избавиться от оппозиционеров-конкурентов через суды.

Если подобные иски начнут поступать, то их будут рассматривать в частном порядке, что даст шанс некоторым кандидатам не лишиться регистрации. Однако, согласно букве закона, эти решения правильнее будет отменить, так как принимать их ИКМО не имели права.

Практика попыток ликвидации конкурентов через суд уже применялась в Петербурге, хоть и не по этой схеме. В частности, оппозиционеров Андрея Пивоварова и Наталью Грязневич пытались снять с выборов «единороссы» Надежда Наскидаева и Лариса Умнова. Они обратили внимание на финансовый отчет и сведения о личности. Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении исков обеим заявительницам.

Схему, которую применяют ИКМО, уже опробовал на себе кандидат в муниципалы МО «Черная речка» Павел Чупрунов. «У меня два варианта: либо ИКМО испугалось, так как мы рассказали о сложившейся ситуации в СМИ, а также написали множество жалоб, в том числе в Следственный комитет, либо они нашли какую-то лазейку, потому что просто так зарегистрировать нас после ряда препятствий в прошлом, мне кажется, они не могут. В любом случае решение я считаю политическим и намерен обращаться в суд»,— рассказал господин Чупрунов. Он опасается, что новое решение ИКМО приняло специально, чтобы те соперники, которые захотели бы снять его с выборов, с легкостью могли воспользоваться «ошибкой» комиссии.

Отметим, что в такой ситуации оказались еще 13 человек, представляющих партию «Справедливая Россия» на выборах в «Черной речке».

Как сообщил председатель ИКМО «Черная речка» Михаил Доброхотов, комиссия действует в интересах кандидатов, поэтому и зарегистрировала их. «Найдя основания для регистрации, мы зарегистрировали кандидатов. Решения о регистрации они получать не обязаны, так как в соответствии с законом о выборах депутатов муниципальных советов решение выдается только в случае отказа, а при регистрации кандидат получает удостоверение. Что касается отмены собственного решения, то тут мы руководствовались тем, что мы имеем право регистрировать кандидатов»,— заявил глава комиссии.

В «Коломне» аналогичные случаи произошли с семью представителями «Яблока» и семью самовыдвиженцами. Им отказали в регистрации повторно, но уже через полчаса комиссия собственное решение отменила. Граждане намерены оспаривать эти действия в горизбиркоме.

Политолог и доцент кафедры политический психологии СПБГУ Александр Конфисахор считает, что происходящее — подтверждение того, что ИКМО нужно расформировать. «Таких ситуаций я, признаюсь, не помню — или, по крайней мере, они не получали публичную окраску. Противостоять этому можно одним конкретным, жестким способом: ликвидировать все ИКМО. Это структура, которая никому не подчиняется, ни перед кем не отвечает и руководствуется только интересами конкретных муниципальных образований, их глав и депутатов. Структура, которая находится вне закона, к тому же созданная недавно, показала свою "эффективность", именно поэтому ее необходимо ликвидировать»,— считает эксперт.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подтвердил, что схема с незаконными решениями — нововведение текущей кампании. «В 2014 году такого не было, потому что горизбирком не отменял решения ИКМО и не давал никаких указаний по их работе. К тому же это находится на грани действующего законодательства. Избирательные комиссии имеют здесь судебные перспективы. Несмотря на то, насколько они были не правы, они могут бороться против прямого вмешательства ГИК. Вопрос это тонкий, и в каждом отдельном случае все будет зависеть от суда. Сложная политическая борьба требует новых решений. Много раз говорилось, что современные выборы — во многом выборы юристов. Вот теперь и будем смотреть, чьи юристы сильнее и кто кого перехитрил»,— сказал господин Солонников.

Олег Дилимбетов