Western Union ограничивает денежные потоки

Платежная система Western Union с 22 июля резко ограничила сумму переводов за границу. Теперь россияне не смогут отправлять в одну страну более 600 тыс. руб. в течение месяца. До сих пор лимит составлял $5 тыс. в рамках одной операции. Western Union ввела ограничения, чтобы соблюсти закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ранее Центробанк просил обратить особое внимание на трансграничные переводы, которые превышают обычные размеры операций физлиц, а также осуществляются неоднократно в течение дня с минимальными интервалами и в одни и те же места.

В итоге пострадают небольшие компании, которые старались «оптимизировать» налоги за счет «серого» импорта, считает руководитель исследовательских направлений Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея: «Пострадать могут компании, чьи переводы осуществлялись, например, частными лицами. Western Union — глобальный игрок, который проводит трансакции в Азию, Европу, США, Канаду или Мексику. Поэтому здесь могут пострадать компании, которым нужно провести трансакции в ту же Индию, но которые не хотят делать это легальным образом через банковские трансферы или альтернативные источники. В принципе, подобные ограничения направлены в первую очередь на борьбу с какими-то нелегальным использованием средств — отмывание денег. Но я не думаю, что это затронет рядовых пользователей».

Выполнение требований регуляторов в странах, где работает Western Union, — один из принципов бизнес-стратегии компании, даже если это ведет к финансовым потерям, отметила председатель правления некоммерческого партнерства Национальный платежный совет Алма Обаева: «Western Union является крупнейшей платежной системой с длительной историей трансграничных переводов и с самым большим количеством направлений. Учитывая эти факты, противодействие отмыванию, любые другие требования законодательств стран, где присутствует компания, для нее ключевые, иначе бы она так хорошо не развивалась. Несмотря на риск потерять деньги, Western Union следует логике регулятора».

Платежная система Western Union работает более чем в 200 странах. По данным ЦБ, за год россияне перевели через ее каналы, а также через системы «Золотая корона», «Юнистрим» и других игроков рынка почти $9,5 млрд.

Андрей Загорский