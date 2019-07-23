В историю болезни вписали взятку

Как стало известно “Ъ”, военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Южному военному округу (ЮВО) завершило расследование уголовного дела бывшего начальника филиала №2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» (ГЦ ВВЭ) Минобороны России подполковника-орденоносца Евгения Выдыша. Он обвиняется в создании преступной группы с целью получения взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Господин Выдыш не признает вины, утверждая, что дело было сфабриковано для того, чтобы его дискредитировать и снять с должности. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести объективное расследование его уголовного дела.

Согласно материалам дела, бывший начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения отдела управления штаба ЮВО 40-летний подполковник Владислав Тиняев обратился в январе 2018 года к начальнику медпункта штаба Елене Гулий с просьбой оказать ему содействие в увольнении с военной службы по состоянию здоровья. Он жаловался на скачки давления, ночные смены. К тому же его семья живет в Санкт-Петербурге, а перевестись на службу в Северо-Западный военный округ, по мнению подполковника, было нереально.

Госпожа Гулий, по данным следствия, ознакомившись с медицинской книжкой офицера, сказала, что с его диагнозом это возможно, и пообещала помочь через военную поликлинику, написав при этом на листке сумму — 230 тыс. руб., предназначенных для тех, кто будет решать вопрос.

Подполковник, заняв часть денег у сослуживцев, перечислил средства через Сбербанк-онлайн на карточку Елены Гулий. После чего подполковник прошел медобследование в госпитале и был признан «ограниченно годным» к военной службе. По словам Елены Гулий, чтобы помочь офицеру, она обратилась к заместителю начальника филиала №2 ФГКУ ГЦ ВВЭ Минобороны России подполковнику Сергею Змушко, который возглавлял отделение экспертизы военнослужащих и военнообязанных. Якобы он обозначил сумму 165 тыс. руб., к которой женщина приплюсовала «свои» 65 тыс. руб.

В марте 2018 года военврач Змушко был взят с поличным в рабочем кабинете при получении 335 тыс. руб. за содействие в освобождении от службы четырех призывников, деньги он якобы должен был передать сотрудникам военных комиссариатов Ростова-на-Дону. Подполковника арестовали, он признал вину и заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве. Две недели назад Ростовский гарнизонный суд приговорил его к 3,5 года колонии за посредничество во взяточничестве и мошенничество с использованием служебного положения. В ходе расследования Змушко и сообщил следствию об истории с господином Тиняевым, пояснив, что из полученных от него 165 тыс. руб. он взял себе 50 тыс. руб., а 115 тыс. руб. передал начальнику отделения врачебно-летной экспертизы филиала №2 Владимиру Малёгину, действовавшему заодно с начальником филиала подполковником Евгением Выдышем. Врачи были арестованы в июне 2018 года, спустя год суд продлил им содержание под стражей до августа 2019 года. По версии следствия, подполковник медслужбы Евгений Выдыш, будучи начальником филиала №2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы», в конце января — начале февраля 2018 года создал организованную группу с целью получения взятки от офицера Тиняева, в которую он привлек своего подчиненного Малёгина. Также подполковник обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Следователи утверждают, что Евгений Выдыш для получения дополнительных выплат использовал подложное удостоверение о высшей категории по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Подполковник отрицает вину, заявляя, что он сам выявил поддельность документа, дистанционно полученного им из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

По его словам, в 2015 году он инициировал проверку собственного документа, обратившись в столичный главк. Кроме того, он вернул казне 182 тыс. руб., которые были выплачены ему в качестве надбавки за присвоенную категорию. Обвинение во взяточничестве он не признает, считая дело заказным и фальсифицированным с целью устранить его с должности. В связи с этим он обратился к Александру Бастрыкину и Юрию Чайке с просьбой провести объективное расследование уголовного дела. Подполковник медслужбы Евгений Выдыш, согласно материалам дела, принимал участие в боевых действиях в Чечне и в других спецоперациях на Северном Кавказе, был награжден орденом Мужества за организацию военно-полевого госпиталя, эвакуацию раненых.

Отметим, что уголовное преследование взяткодателя Тиняева и посредницы Гулий было прекращено летом прошлого года в связи с их деятельным раскаянием. Однако в ноябре 2018 года Владислав Тиняев был признан виновным 235-м гарнизонным военным судом в насильственных действиях сексуального характера и осужден на один год лишения свободы.

Олег Горяев