За отчетный период

В черном-черном фильме

Премьерный показ фильма «Люди в черном: Интернэшнл» производства Sony Pictures для гостей марки Lexus прошел в особой атмосфере. Перед сеансом кинозрителей угощали коктейлями и закусками черного цвета, а после предложили пройти секретный квест. А все потому, что кроссовер Lexus RX и внедорожник Lexus LX стали официальными автомобилями секретного агентства «Люди в черном». К слову, в России модели RX и LX можно купить в специальных версиях Lexus RX Black Royal и Lexus LX Black Vision. В фильме также принимает участие спортивное купе Lexus RC F, которое спецагенты используют для погонь. Но не только: в кино оно с помощью нажатия одной кнопки способно трансформироваться в настоящий опознанный летающий объект, подробнее о котором можно прочесть на стр. 17.

Опера для всех

В начале июля на Театральной площади в Москве уже во второй раз прошел фестиваль «BMW Опера без границ», являющийся совместным проектом «BMW Group Россия» и Большого театра России. Как известно, попасть на представление в главный театр страны не так просто, а потому бесплатный двухчасовой концерт под открытым небом, где выступают симфонический оркестр и хор Большого театра под управлением Тугана Сохиева, а также оперные солисты, это не только подарок тем, кто любит симфонические произведения и арии, но и возможность для тех, кто далек от классической музыки, познакомиться с самыми известными ее образцами. «Мы верим, что почти каждый человек способен понять и оценить классическую музыку. Поэтому и говорим, что у музыки нет границ», – сказал на пресс-конференции в преддверии мероприятия президент концерна BMW Group в России Штефан Тойхерт.

В контексте

Награждение победителей независимой премии в области performance-маркетинга Calltouch Performance Awards 2019 состоялось в конце июня. Гостей в модное нынче лофтовое пространство «Депо» пускали исключительно согласно коктейльному дресс-коду, а музыкальное сопровождение вечера обеспечивала финалистка шоу «СТС зажигает суперзвезду!» Кристина Колес. Calltouch Performance Awards учреждена в трех тематиках – автомобили, медицина и недвижимость, самая широкая линейка наград была представлена в номинации «Авторитейл». На сцену финалистов приглашали ведущие эксперты отрасли, среди них – Артур Саркисян, руководитель индустриальной группы авто Яндекс, Дмитрий Ким, директор по маркетингу и рекламе «Русбизнесавто», Вера Лемехова, представитель группы компаний «Автомир», а также Антон Жуков, руководитель отдела маркетинга «Мерседес-Бенц Беляево». Абсолютным фаворитом гонки стала компания «ПроКонтекст», которая завоевала 13 наград.

Гастроли шоурума

Сегодня много разговоров о том, что будущее – за виртуальными автомобильными шоурумами: зашел в интернет, выбрал комплектацию и цвет автомобиля и нажал кнопочку «оплатить». Но желание «пощупать» машину, посидеть в ней, обойти вокруг, прежде чем принимать решение о покупке, еще сильно у многих покупателей. Genesis использует оригинальных подход, чтобы стать ближе к своим клиентам, а именно – мобильный шоурум. Впервые он заработал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года, весной переехал в Красную Поляну, а с 15 июня по 15 сентября 2019 года будет открыт в «Москва-Сити». В двухэтажном lounge-пространстве, выполненном в стиле минимализм, будет представлен весь модельный ряд автомобилей Genesis, включая новый седан Genesis G90. Консультанты могут как рассказать об истории бренда Genesis, так и помочь разобраться с техническим оснащением автомобиля и сконфигурировать желаемую комплектацию. Кроме того, посетителям предложат пройти тест-драйв.

Лето эксклюзива

«Audi Россия» объявила старт продаж особой серии Exclusive Edition моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и Audi Q5, которые получили более экспрессивный облик и широкий набор оснащения. Тираж Audi A7 Sportback Exclusive Edition ограничен 40 экземплярами, автомобиль предлагается с мотором 3.0 TFSI и доступен в трех уникальных цветовых решениях, а в расширенном списке стандартного оснащения – 20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, спортивные передние сиденья S, система динамического рулевого управления, управляемая задняя подвеска и многое другое. Audi A5 Coupe Exclusive Edition выпущен также в количестве 40 экземпляров и предлагается в двух модификациях, бензиновой и дизельной, двух уникальных цветах и с расширенным стандартным оборудованием. Audi Q5 Exclusive Edition может быть окрашен в один из трех эксклюзивных цветов, модель выпущена в количестве 100 штук и тоже с расширенным оснащением.