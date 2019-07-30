Как описать «восьмерку» Лучше всего – в духе самой Skoda Octavia: дружелюбно, но сдержанно

«Окто» по-латыни значит «восемь». Вставший 60 лет назад на конвейер двухдверный седан оказался восьмым по счету в модельном ряду Skoda. Машину так и назвали – «восьмая», Octavia. Имя оказалось счастливым: к сегодняшнему дню общий тираж всех поколений Octavia превысил шесть миллионов. Жителей Чехии иногда называют «славянскими немцами». Но Skoda вообще и Octavia в частности – пример того, как, даже став частью германского концерна, можно сохранить чешский дух. Нынешняя, построенная на корпоративной VAG-платформе MQB «восьмерка» имеет свое узнаваемое национальное лицо.

Текст: Александр Янковский

В 1959 году на заводе Skoda в Млада-Болеславе начался выпуск Octavia. В этом году чешскому бестселлеру исполняется 60 лет.

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Чтобы правильно «прочитать» внешность этого автомобиля, надо посмотреть на то, как одеваются чехи – качественно, но просто. Чаще всего – джинсы с кроссовками и свитер, причем независимо от возраста и доходов. Богатого чеха от бедного по одежде отличить довольно трудно. Вот и экстерьер Octavia – тот же «качественный casual». Стиль Skoda вообще можно определить как «интеллигентная буржуазность». Достойно, качественно, но при этом сдержанно, ничего кричащего. Гладкие ровные поверхности кузова с кристаллическими гранями а-ля богемский хрусталь, фирменная решетка радиатора, четко очерченный капот, сдвоенная передняя оптика, «кошачьи глаза»-светоотражатели сзади.

Кстати, в топовой версии Octavia и задние фонари с характерным C-образным световым росчерком, и фары полностью светодиодные. А адаптивная система головного света AFS сама изменяет интенсивность светового пучка в зависимости от условий движения, погоды и времени суток, дальний свет автоматически переключается на ближний. Но про чешский интеллект мы еще поговорим.

Порядочная практичность

Говорят, привезти какой-то бесполезный сувенир, просто побрякушку из Чехии почти невозможно: в тамошних магазинах таких почти не бывает, у чехов все в дело и все для дела. Практичность и порядок во всем, почти как das Ordnung у соседей-немцев. Вот и автомобиль – он нужен чеху не для пускания пыли в глаза, а для практических целей, чтобы возить людей и грузы. Поэтому у Octavia все хорошо со вместимостью. Даже в кузове лифтбэк с его 568 литрами объема багажника, которые легко превращаются в 1558, если сложить задние сиденья, причем делается это дистанционно, одной кнопкой. Ну а в универсале Combi вообще холодильник можно перевозить.

Багажник Octavia явно продуман и исполнен с особой любовью – есть два пластиковых фиксатора с «липучками», чтобы груз не елозил по полу вперед-назад при движении, причем в нерабочем положении для них предусмотрено место за задними колесными арками. Для тех, кто в душе совсем уж немец-перец и помешан на порядке и чистоте, у Octavia найдутся аксессуары багажника – эластичные сетки и пластиковый поддон с алюминиевой перегородкой.

Фото: Skoda

А мы – в домике

В Чехии, в отличие от, например, Франции, приходя в гости, принято снимать обувь. Дом для чеха – прежде всего зона комфорта, где найдется место для всех и каждому будет хорошо и приятно. Octavia явно старается соответствовать – ее пятиместный салон по размерам стремится в старший сегмент, D, но тут имеет значение не только размер.

Комфорт начинается с мелочей. Для входа в дом нужен ключ – но это если бы у Octavia не было Kessy, системы бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Впрочем, ключи тут все-таки имеются – не один же в доме живете? Чехи, как все нормальные люди, народ семейный, но вариант «две машины на семью» здесь редкость, скорее, наоборот. И поэтому у Octavia в комплекте три ключа, в каждый из которых можно «зашить», говоря по-компьютерному, профили трех водителей, их предпочтения и настройки: режим вождения, положение водительского сиденья, настройки климата, аудио и навигации.

Войдя в дом, мы первым делом что? Правильно, включаем свет. Даже наоборот: сначала включаем свет при входе – кто живет в загородном доме, тот поймет. Создатели Octavia явно в теме, иначе зачем бы в корпуса ее наружных зеркал заднего вида были встроены светодиоды, освещающие зоны посадки? Ну а внутри эта Skoda – настоящий «умный» дом: фоновую подсветку ее салона можно настроить в десяти вариантах и менять по настроению хоть каждый день.

Куда верхнюю одежду? Что за вопрос – конечно, на вешалки, вон они на подголовниках передних сидений. Сказано же: все как дома. Может, чашечку кофе? В Octavia есть портативная кофемашина! Хотя она, как и вешалки, – аксессуар.

Фото: Skoda

В зависимости от цифры

Все десять динамиков аудиосистемы Canton, включая центральный и сабвуфер в багажнике Octavia, способны выдавать звук по-хорошему аналоговый и «ламповый». Но вообще-то чешская «восьмерка» прочно прописана в XXI веке: цифровая приборная панель с пятью видами картинки и данных на выбор. 9,2-дюймовый сенсорный дисплей навигации Columbus реагирует на приближение руки. Есть Bluetooth, SmartLink+ и Wi-Fi, встроенный телефонный модуль с LTE раздает интернет всем мобильникам в салоне. Для них, кстати, в салоне Octavia оборудованы устройства усиления сигнала и беспроводной зарядки. Ну и, конечно, старые добрые разъемы USB, их целых три: один в нижней части центральной консоли и два в задней части подлокотника Jumbo Box. Так что дети на заднем ряду в пути не заскучают. В спинках передних сидений есть откидные столики, можно рисовать. В подлокотнике – держатели для напитков. Есть даже 230-вольтовая розетка. Так что ноутбуки, смартфоны или игровые приставки не умрут без подзарядки.

Фото: Skoda

Просто умные

Вы знали, что, например, первые мягкие контактные линзы были созданы чешским ученым? Чехи и так считаются умными, а уж Octavia – «умная» официально. Фирменная система «умных» решений Skoda, использованная и в этом автомобиле, так и называется: Simply Clever.

Хотя это, скорее, «маленькие хитрости» – была такая рубрика в журнале «Наука и жизнь». Как и куда распихать все нужные мелочи так, чтобы потом их быстро достать, дорогая редакция? Отвечаем: зонт – под пассажирское сиденье. Светоотражающий жилет – это на случай, если вы соберетесь в путешествие по Европе, где он обязателен, – под водительское. Скребок для льда – с изнанки лючка топливного бака, пиво и закуски – в бардачок-холодильник, парковочный талон – под лапку на боковой стойке со стороны водителя. Что сказать? Я… впечатлен, дорогая редакция.

Или вот еще чисто чешская «фишка» в салоне Octavia. Собак в Чехии очень любят, для них есть свои сады и школы, про паспорт и ID и говорить не стоит. Ну и как Skoda после этого могла не предложить владельцам Octavia ремень безопасности для собаки?

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Чья очередь водить?

«Здесь сложно встретить агрессивно настроенного человека, так как эта нация отличается удивительным спокойствием», – меланхолично сообщает путеводитель. Ну-ну, это вы просто в хоккей с чехами не играли. Хотя в обычной жизни, конечно, любому человеку нужны мир и ощущение безопасности.

Вот и Octavia по-европейски набита системами для безопасного вождения буквально под завязку, причем многие – из, условно говоря, старшей лиги, устанавливаются на автомобили более высоких классов. Автомобиль умеет поддерживать заданную скорость, отслеживая безопасную дистанцию до впереди идущего, и автоматически притормаживает вместе с лидером. Сам соблюдает рядность, сообщает владельцу, что происходит в «слепых» зонах. Экстренно тормозит, если препятствие возникло неожиданно – и впереди, и при движении задним ходом. Хотя как можно не увидеть что-то в камеру заднего вида, да еще и с динамической разметкой?

Разве что если сзади прицеп, но и на этот случай у Octavia есть достойный ответ – система Trailer Assist, которая рулит сама, водителю остается просто запланировать на дисплее направление движения, а потом потихоньку сдавать назад. Чешские дальнобойщики, наверное, кусают локти. А парковочный автопилот позволяет ювелирно «вставить» Octavia в место, которое всего на 60 см больше ее длины.

Поймать зеленую волну

Вот в чем чехи точно как немцы – это в заботе об экологии. За количество вредных выбросов в Octavia отвечают и двигатели, и коробки, разработанные в партнерстве с VW. С другой стороны, сегодня куда проще быть «зеленым», чем раньше. Стоит лишь выбрать клавишей Driving Mode не злобный режим движения Sport или установленный по умолчанию Normal, а Eco – и сразу можно смело считать себя другом лесов и дельфинов.

И еще. Не про экологию, а про перфекционизм. На каждом колпачке вентиля каждой шины Skoda Octavia – логотип. Нет, они все-таки немцы!

Фото: Skoda

1959

Начало производства Typ 985 Skoda Octavia и Skoda Octavia Super. Двухдверный седан, конструкция полурамная – выполняющая роль рамы труба частично интегрирована в кузов, независимая подвеска всех колес, объем двигателя 1089 и 1221 куб. см.

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Фото: Skoda

1960

Начало производства Skoda Octavia 1200 Touring Sport. Эта модель трижды побеждала в своем классе на легендарном ралли Монте-Карло: в 1961, 1962 и 1963 годах.

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Американский физик Теодор Майман продемонстрировал работу первого оптического квантового генератора – лазера.

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Фото: Skoda

1961

Начало производства Typ 993C/703C-704 Skoda Octavia Combi в кузове трехдверный универсал. У него был ровный пол багажника – прогрессивное новшество по тем временам.

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17 африканских государств получили независимость, поэтому год получил название «Год Африки».

Состоялась премьера киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла «Вестсайдская история».





Фото: Skoda

1996

70 процентов Skoda купил концерн Volkswagen. Skoda Octavia второго поколения начала выпускаться на принадлежащей VW платформе A4 (PQ34) в кузовах лифтбэк и универсал. Автомобиль оснащался одним бензиновым и двумя дизельными двигателями, пяти- или шестиступенчатой КПП, имел полноприводную модификацию.

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Фото: Skoda

2000

Концерн Volkswagen завершил покупку Skoda и, став ее единственным владельцем, провел рестайлинг второго поколения Octavia, затронувший бампер и оптику. В 2001 году появилась «горячая» версия RS. В 2004 году Octavia этого поколения получила приставку Tour и продавалась в некоторых странах под таким именем до 2010 года.

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Группа компаний BDA представила первый прототип оптического диска Blu-Ray с повышенной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой четкости.

В Великобритании вступил в силу закон, обязывающий при продаже продуктов обозначать их вес в граммах и килограммах, а не в унциях и фунтах.





Фото: Skoda

2004

Skoda Octavia начала выпускаться на новой платформе A5 (PQ35) в кузовах лифтбэк и универсал. Автомобиль увеличился в размерах, стало больше места для задних пассажиров. Двигатели стали одновременно мощнее и экологичнее.

Первый в мире частный управляемый суборбитальный космический корабль SpaceShipOne (США) впервые вышел в космос.

17-летняя россиянка Мария Шарапова первая из россиян выиграла турнир в Уимблдоне.

Британская организация HFEA разрешила английским ученым клонировать человеческие эмбрионы для медицинских исследований.





Фото: Skoda

2008

Рестайлинг затронул бамперы, оптику, радиаторную решетку, интерьер. В гамме двигателей появился 1,4-литровый бензиновый турбомотор, в трансмиссии – семиступенчатый робот.

Барак Обама стал первым темнокожим президентом США.

На Большом адронном коллайдере близ Женевы прошел первый пробный эксперимент по разгону пучка протонов.

Русская Википедия вышла в первую десятку Википедий по объему, обогнав шведскую.





Фото: Skoda

2013

Четвертое поколение Octavia начало выпускаться на платформе A7. Кузова традиционно – лифтбэк и универсал. Автомобиль стал еще больше, салон – еще просторнее. Появилась возможность выбрать один из нескольких режимов движения, включая «зеленый».

На 33-м чемпионате мира по хоккею с мячом, прошедшем в Швеции и Норвегии, сборная России в седьмой раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Швеции.

Самая мощная на планете система радиотелескопов ALMA, «Атакамская большая решетка миллиметрового диапазона», объединившая 66 радиоантенн, была открыта в чилийской пустыне Атакама, на высоте 5000 м на плато Чайнантор.

266-м папой Римским стал Франциск – первый папа-иезуит и первый в истории папа из Нового Света: Франциск, до избрания – Хорхе Марио Бергольо, родился в Буэнос-Айресе.





Фото: Skoda

2017

Рестайлинг. Octavia еще немного, но увеличилась в размерах, приблизившись к D-классу, в экстерьере появилась «граненость», в арсенале – системы безопасности и электронные помощники, присущие автомобилям старшего класса.

ЦРУ США выложило в сеть 775 тысяч рассекреченных архивных документов на 13 млн страниц, в том числе о проекте «Звездные врата», в ходе которого исследовались паранормальные способности человека. Испытуемым был израильский фокусник и иллюзионист Ури Геллер.

Космическая станция «Кассини», запущенная с Земли в 1997 году к Сатурну, успешно завершила программу его изучения. «Гюйгенс», спускаемый аппарат «Кассини», первым совершил мягкую посадку во Внешней Солнечной системе – на Титане, спутнике Сатурна.

На Суматре открыт новый вид орангутана, Pongo tapanuliensis. Орангутан – «лесной человек» в переводе с малайского – одна из обезьян, наиболее близких по ДНК к человеку.