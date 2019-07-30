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Фото: Skoda

Как описать «восьмерку»

Лучше всего – в духе самой Skoda Octavia: дружелюбно, но сдержанно

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 50

«Окто» по-латыни значит «восемь». Вставший 60 лет назад на конвейер двухдверный седан оказался восьмым по счету в модельном ряду Skoda. Машину так и назвали – «восьмая», Octavia. Имя оказалось счастливым: к сегодняшнему дню общий тираж всех поколений Octavia превысил шесть миллионов. Жителей Чехии иногда называют «славянскими немцами». Но Skoda вообще и Octavia в частности – пример того, как, даже став частью германского концерна, можно сохранить чешский дух. Нынешняя, построенная на корпоративной VAG-платформе MQB «восьмерка» имеет свое узнаваемое национальное лицо.


Текст: Александр Янковский


В 1959 году на заводе Skoda в Млада-Болеславе начался выпуск Octavia. В этом году чешскому бестселлеру исполняется 60 лет.

Чтобы правильно «прочитать» внешность этого автомобиля, надо посмотреть на то, как одеваются чехи – качественно, но просто. Чаще всего – джинсы с кроссовками и свитер, причем независимо от возраста и доходов. Богатого чеха от бедного по одежде отличить довольно трудно. Вот и экстерьер Octavia – тот же «качественный casual». Стиль Skoda вообще можно определить как «интеллигентная буржуазность». Достойно, качественно, но при этом сдержанно, ничего кричащего. Гладкие ровные поверхности кузова с кристаллическими гранями а-ля богемский хрусталь, фирменная решетка радиатора, четко очерченный капот, сдвоенная передняя оптика, «кошачьи глаза»-светоотражатели сзади.



Кстати, в топовой версии Octavia и задние фонари с характерным C-образным световым росчерком, и фары полностью светодиодные. А адаптивная система головного света AFS сама изменяет интенсивность светового пучка в зависимости от условий движения, погоды и времени суток, дальний свет автоматически переключается на ближний. Но про чешский интеллект мы еще поговорим.

Порядочная практичность


Говорят, привезти какой-то бесполезный сувенир, просто побрякушку из Чехии почти невозможно: в тамошних магазинах таких почти не бывает, у чехов все в дело и все для дела. Практичность и порядок во всем, почти как das Ordnung у соседей-немцев. Вот и автомобиль – он нужен чеху не для пускания пыли в глаза, а для практических целей, чтобы возить людей и грузы. Поэтому у Octavia все хорошо со вместимостью. Даже в кузове лифтбэк с его 568 литрами объема багажника, которые легко превращаются в 1558, если сложить задние сиденья, причем делается это дистанционно, одной кнопкой. Ну а в универсале Combi вообще холодильник можно перевозить.

Багажник Octavia явно продуман и исполнен с особой любовью – есть два пластиковых фиксатора с «липучками», чтобы груз не елозил по полу вперед-назад при движении, причем в нерабочем положении для них предусмотрено место за задними колесными арками. Для тех, кто в душе совсем уж немец-перец и помешан на порядке и чистоте, у Octavia найдутся аксессуары багажника – эластичные сетки и пластиковый поддон с алюминиевой перегородкой.

А мы – в домике


В Чехии, в отличие от, например, Франции, приходя в гости, принято снимать обувь. Дом для чеха – прежде всего зона комфорта, где найдется место для всех и каждому будет хорошо и приятно. Octavia явно старается соответствовать – ее пятиместный салон по размерам стремится в старший сегмент, D, но тут имеет значение не только размер.

Комфорт начинается с мелочей. Для входа в дом нужен ключ – но это если бы у Octavia не было Kessy, системы бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Впрочем, ключи тут все-таки имеются – не один же в доме живете? Чехи, как все нормальные люди, народ семейный, но вариант «две машины на семью» здесь редкость, скорее, наоборот. И поэтому у Octavia в комплекте три ключа, в каждый из которых можно «зашить», говоря по-компьютерному, профили трех водителей, их предпочтения и настройки: режим вождения, положение водительского сиденья, настройки климата, аудио и навигации.

Войдя в дом, мы первым делом что? Правильно, включаем свет. Даже наоборот: сначала включаем свет при входе – кто живет в загородном доме, тот поймет. Создатели Octavia явно в теме, иначе зачем бы в корпуса ее наружных зеркал заднего вида были встроены светодиоды, освещающие зоны посадки? Ну а внутри эта Skoda – настоящий «умный» дом: фоновую подсветку ее салона можно настроить в десяти вариантах и менять по настроению хоть каждый день.

Куда верхнюю одежду? Что за вопрос – конечно, на вешалки, вон они на подголовниках передних сидений. Сказано же: все как дома. Может, чашечку кофе? В Octavia есть портативная кофемашина! Хотя она, как и вешалки, – аксессуар.

В зависимости от цифры


Все десять динамиков аудиосистемы Canton, включая центральный и сабвуфер в багажнике Octavia, способны выдавать звук по-хорошему аналоговый и «ламповый». Но вообще-то чешская «восьмерка» прочно прописана в XXI веке: цифровая приборная панель с пятью видами картинки и данных на выбор. 9,2-дюймовый сенсорный дисплей навигации Columbus реагирует на приближение руки. Есть Bluetooth, SmartLink+ и Wi-Fi, встроенный телефонный модуль с LTE раздает интернет всем мобильникам в салоне. Для них, кстати, в салоне Octavia оборудованы устройства усиления сигнала и беспроводной зарядки. Ну и, конечно, старые добрые разъемы USB, их целых три: один в нижней части центральной консоли и два в задней части подлокотника Jumbo Box. Так что дети на заднем ряду в пути не заскучают. В спинках передних сидений есть откидные столики, можно рисовать. В подлокотнике – держатели для напитков. Есть даже 230-вольтовая розетка. Так что ноутбуки, смартфоны или игровые приставки не умрут без подзарядки.

Просто умные


Вы знали, что, например, первые мягкие контактные линзы были созданы чешским ученым? Чехи и так считаются умными, а уж Octavia – «умная» официально. Фирменная система «умных» решений Skoda, использованная и в этом автомобиле, так и называется: Simply Clever.

Хотя это, скорее, «маленькие хитрости» – была такая рубрика в журнале «Наука и жизнь». Как и куда распихать все нужные мелочи так, чтобы потом их быстро достать, дорогая редакция? Отвечаем: зонт – под пассажирское сиденье. Светоотражающий жилет – это на случай, если вы соберетесь в путешествие по Европе, где он обязателен, – под водительское. Скребок для льда – с изнанки лючка топливного бака, пиво и закуски – в бардачок-холодильник, парковочный талон – под лапку на боковой стойке со стороны водителя. Что сказать? Я… впечатлен, дорогая редакция.

Или вот еще чисто чешская «фишка» в салоне Octavia. Собак в Чехии очень любят, для них есть свои сады и школы, про паспорт и ID и говорить не стоит. Ну и как Skoda после этого могла не предложить владельцам Octavia ремень безопасности для собаки?

Чья очередь водить?


«Здесь сложно встретить агрессивно настроенного человека, так как эта нация отличается удивительным спокойствием», – меланхолично сообщает путеводитель. Ну-ну, это вы просто в хоккей с чехами не играли. Хотя в обычной жизни, конечно, любому человеку нужны мир и ощущение безопасности.

Вот и Octavia по-европейски набита системами для безопасного вождения буквально под завязку, причем многие – из, условно говоря, старшей лиги, устанавливаются на автомобили более высоких классов. Автомобиль умеет поддерживать заданную скорость, отслеживая безопасную дистанцию до впереди идущего, и автоматически притормаживает вместе с лидером. Сам соблюдает рядность, сообщает владельцу, что происходит в «слепых» зонах. Экстренно тормозит, если препятствие возникло неожиданно – и впереди, и при движении задним ходом. Хотя как можно не увидеть что-то в камеру заднего вида, да еще и с динамической разметкой?

Разве что если сзади прицеп, но и на этот случай у Octavia есть достойный ответ – система Trailer Assist, которая рулит сама, водителю остается просто запланировать на дисплее направление движения, а потом потихоньку сдавать назад. Чешские дальнобойщики, наверное, кусают локти. А парковочный автопилот позволяет ювелирно «вставить» Octavia в место, которое всего на 60 см больше ее длины.

Поймать зеленую волну


Вот в чем чехи точно как немцы – это в заботе об экологии. За количество вредных выбросов в Octavia отвечают и двигатели, и коробки, разработанные в партнерстве с VW. С другой стороны, сегодня куда проще быть «зеленым», чем раньше. Стоит лишь выбрать клавишей Driving Mode не злобный режим движения Sport или установленный по умолчанию Normal, а Eco – и сразу можно смело считать себя другом лесов и дельфинов.

И еще. Не про экологию, а про перфекционизм. На каждом колпачке вентиля каждой шины Skoda Octavia – логотип. Нет, они все-таки немцы!

1959

Начало производства Typ 985 Skoda Octavia и Skoda Octavia Super. Двухдверный седан, конструкция полурамная – выполняющая роль рамы труба частично интегрирована в кузов, независимая подвеска всех колес, объем двигателя 1089 и 1221 куб. см.

Двенадцать моделей под руководством Ива Сен-Лорана, возглавлявшего Дом Dior, прилетели в Москву c коллекцией верхней женской одежды.

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Вышла кинокомедия режиссера Билли Уайлдера «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее» с Мэрилин Монро в одной из ролей.

1960

Начало производства Skoda Octavia 1200 Touring Sport. Эта модель трижды побеждала в своем классе на легендарном ралли Монте-Карло: в 1961, 1962 и 1963 годах.

Советский космический корабль «Спутник-5» с собаками Белка и Стрелка на борту был выведен на орбиту и благополучно вернулся на Землю.

Американский физик Теодор Майман продемонстрировал работу первого оптического квантового генератора – лазера.

В Риме на XVII Олимпийских играх в марафонском беге победил никому не известный эфиопский бегун Абебе Бикила, бежавший босиком.

1961

Начало производства Typ 993C/703C-704 Skoda Octavia Combi в кузове трехдверный универсал. У него был ровный пол багажника – прогрессивное новшество по тем временам.

Первый человек в космосе. Полет Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток».

17 африканских государств получили независимость, поэтому год получил название «Год Африки».

Состоялась премьера киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла «Вестсайдская история».

1996

70 процентов Skoda купил концерн Volkswagen. Skoda Octavia второго поколения начала выпускаться на принадлежащей VW платформе A4 (PQ34) в кузовах лифтбэк и универсал. Автомобиль оснащался одним бензиновым и двумя дизельными двигателями, пяти- или шестиступенчатой КПП, имел полноприводную модификацию.

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В австрийском Линце прошел первый в истории чемпионат мира по сноуборду. Шесть комплектов наград мужчины и женщины разыграли в трех дисциплинах: хафпайп, параллельный слалом и гигантский слалом.

По сообщению НАСА, на метеорите ALH 84001, отколовшемся от Марса и упавшем на Землю, найдены остатки микроорганизмов, существовавших 3 млрд лет назад.

2000

Концерн Volkswagen завершил покупку Skoda и, став ее единственным владельцем, провел рестайлинг второго поколения Octavia, затронувший бампер и оптику. В 2001 году появилась «горячая» версия RS. В 2004 году Octavia этого поколения получила приставку Tour и продавалась в некоторых странах под таким именем до 2010 года.

Открыто автомобильное движение по шестнадцатикилометровому Эресуннскому мосту, соединившему Данию со Швецией и континентальную Европу со Скандинавией.

Группа компаний BDA представила первый прототип оптического диска Blu-Ray с повышенной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой четкости.

В Великобритании вступил в силу закон, обязывающий при продаже продуктов обозначать их вес в граммах и килограммах, а не в унциях и фунтах.

2004

Skoda Octavia начала выпускаться на новой платформе A5 (PQ35) в кузовах лифтбэк и универсал. Автомобиль увеличился в размерах, стало больше места для задних пассажиров. Двигатели стали одновременно мощнее и экологичнее.

Первый в мире частный управляемый суборбитальный космический корабль SpaceShipOne (США) впервые вышел в космос.

17-летняя россиянка Мария Шарапова первая из россиян выиграла турнир в Уимблдоне.

Британская организация HFEA разрешила английским ученым клонировать человеческие эмбрионы для медицинских исследований.

2008

Рестайлинг затронул бамперы, оптику, радиаторную решетку, интерьер. В гамме двигателей появился 1,4-литровый бензиновый турбомотор, в трансмиссии – семиступенчатый робот.

Барак Обама стал первым темнокожим президентом США.

На Большом адронном коллайдере близ Женевы прошел первый пробный эксперимент по разгону пучка протонов.

Русская Википедия вышла в первую десятку Википедий по объему, обогнав шведскую.

2013

Четвертое поколение Octavia начало выпускаться на платформе A7. Кузова традиционно – лифтбэк и универсал. Автомобиль стал еще больше, салон – еще просторнее. Появилась возможность выбрать один из нескольких режимов движения, включая «зеленый».

На 33-м чемпионате мира по хоккею с мячом, прошедшем в Швеции и Норвегии, сборная России в седьмой раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Швеции.

Самая мощная на планете система радиотелескопов ALMA, «Атакамская большая решетка миллиметрового диапазона», объединившая 66 радиоантенн, была открыта в чилийской пустыне Атакама, на высоте 5000 м на плато Чайнантор.

266-м папой Римским стал Франциск – первый папа-иезуит и первый в истории папа из Нового Света: Франциск, до избрания – Хорхе Марио Бергольо, родился в Буэнос-Айресе.

2017

Рестайлинг. Octavia еще немного, но увеличилась в размерах, приблизившись к D-классу, в экстерьере появилась «граненость», в арсенале – системы безопасности и электронные помощники, присущие автомобилям старшего класса.

ЦРУ США выложило в сеть 775 тысяч рассекреченных архивных документов на 13 млн страниц, в том числе о проекте «Звездные врата», в ходе которого исследовались паранормальные способности человека. Испытуемым был израильский фокусник и иллюзионист Ури Геллер.

Космическая станция «Кассини», запущенная с Земли в 1997 году к Сатурну, успешно завершила программу его изучения. «Гюйгенс», спускаемый аппарат «Кассини», первым совершил мягкую посадку во Внешней Солнечной системе – на Титане, спутнике Сатурна.

На Суматре открыт новый вид орангутана, Pongo tapanuliensis. Орангутан – «лесной человек» в переводе с малайского – одна из обезьян, наиболее близких по ДНК к человеку.

SKODA OCTAVIA
Двигатель, тип R4, бензиновый с турбонаддувом
Объем, куб. см 1798
Мощность, л.с. при об/мин 180 при 5100–6200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 при 1250–5000
Трансмиссия 7АТ DSG
Привод передний
Максимальная скорость, км/ч 226
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,7
Средний расход топлива, л на 100 км 6
Цена в России, руб. от 1 449 000
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