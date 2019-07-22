Группа «TWINO» стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания»

В конце июня состоялась Х Церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания», где международная финтех-группа TWINO стала лучшей в категории «Кредитные организации».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» - одно из ведущих мероприятий в области защиты прав потребителей и повышения культуры сервиса. Наградой отмечаются достижения в повышении культуры сервиса и вручаются наиболее клиентоориентированным компаниям в России.

Премия инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией Компаний Интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ и другими.

«Наша цель – построить успешную и клиентоориентированную компанию. Безусловно, премия «Права потребителей и качество обслуживания» - это признание высокого качества работы группы на финансовом рынке, а также большой стимул для нашего дальнейшего движения в сторону совершенствования наших продуктов и услуг», – отметил генеральный директор группы TWINO Ашот Торосян.

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