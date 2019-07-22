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Группа «TWINO» стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания»

В конце июня состоялась Х Церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания», где международная финтех-группа TWINO стала лучшей в категории «Кредитные организации».


Премия «Права потребителей и качество обслуживания» - одно из ведущих мероприятий в области защиты прав потребителей и повышения культуры сервиса. Наградой отмечаются достижения в повышении культуры сервиса и вручаются наиболее клиентоориентированным компаниям в России.

Премия инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией Компаний Интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ и другими.

«Наша цель – построить успешную и клиентоориентированную компанию. Безусловно, премия «Права потребителей и качество обслуживания» - это признание высокого качества работы группы на финансовом рынке, а также большой стимул для нашего дальнейшего движения в сторону совершенствования наших продуктов и услуг», – отметил генеральный директор группы TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК "Е заем", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru

ООО МКК "Макро", ОГРН 1167746181790, Рег. №001603045007582 от 09.03.2016 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.moneza.ru

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