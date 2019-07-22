Полигон «Новоселки» рекультивируют на 70% к 2020 году

Полигон ТБО «Новоселки» будет рекультивирован на 70% к2020 году. Об этом заявил глава комитет по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский.

По его словам, на рекультивацию полигона, в рамках программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» в прошлом году было выделено 7,99 млрд руб., сообщает «Фонтанка.ру». Почти все эти средства освоены.

Напомним, что работы по рекультивации полигона начались в 2018 году. Тогда же городские власти анонсировали планы по строительству станции активной дегазации свалочных газов.

Подробнее о прошлом, будущем и настоящем полигона ТБО «Новоселки» — в материале “Ъ-СПб” «Мусорные страдания».