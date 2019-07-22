ЖК Promenade назван одной из самых ожидаемых премьер года Сегодня стартовали продажи в новом жилом комплексе бизнес-класса Promenade в Адмиралтейском районе Петербурга от холдинга «Аквилон Инвест». Эксперты уже назвали проект одной из самых ожидаемых премьер года.

Проект бизнес-класса общей площадью около 70 тыс. кв. м состоит из корпусов переменной этажности, включающих как квартиры, так и апартаменты. Общее количество лотов — 652. Завершить возведение объекта планируется в конце 2021 года.

Как отмечает заместитель генерального директора КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, ЖК Promenade можно с уверенностью назвать премьерой года в своей локации. Проект реализуется на землях бывшего молочного завода «Петмол» в рамках масштабного проекта редевелопмента территорий «Измайловская перспектива» в непосредственной близости от станции метро «Фрунзенская».

«Территория “Петмола” и в целом более масштабного проекта реновации “Измайловская перспектива” — ценнейшие участки в самом центре, в пешеходной доступности от исторических достопримечательностей и парадных набережных. Разрабатывая проект в такой локации, необходимо соблюсти баланс между объемом жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры, привнести в квартал новые общественные пространства, которые бы притягивали людей, создать места для общения, прогулок»,— отмечает Ольга Трошева. ЖК Promenade строится на основе именно этих принципов.

По словам директора по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Виталия Коробова, еще одна особенность локации — ограниченное предложение недвижимости. «Мы застраиваем здесь последний свободный участок. С завершением возведения комплекса будет сформирован новый архитектурный облик и стиль жизни в этом районе», — подчеркивает Виталий Коробов.

Promenade решен в традиционном для Московского проспекта неоклассическом стиле, который в контексте современности обретает новые динамичные формы. Проект был разработан архитекторами студии «ВЕК» Владимиром Горбуновым, Евгением Федоровым и Евгением Русаковым — авторами целого ряда неоклассических зданий в Северной столице. Горизонтально фасад разбит декоративными поясами с шагом в два этажа, а верхняя часть здания визуально облегчена за счет чередования остекленных поверхностей с тонкими пилястрами.

В состав комплекса войдет семь корпусов высотой 9–16 этажей с подземными паркингами. Покупателям предложат широкий ассортимент планировочных решений: от компактных квартир-студий площадью 23,5 кв. м до видовых пятикомнатных резиденций метражом 156 «квадратов». Среди многообразия планировок — редкие для рынка лоты с остекленными в пол эркерами или террасами больших площадей.

Благодаря расположению Promenade, большая часть квартир и апартаментов будет видовыми. С верхних этажей видны панорамы исторического центра, купола Троицкого и Исаакиевского соборов, Московский проспект. Квартиры будут передаваться с отделкой White Box. При желании клиент может дополнительно заказать качественную чистовую отделку в одном из трех вариантов цветовых решений: «Ваниль», «Шоколад» или «Графит». Апартаменты выставлены на продажу сразу с полной чистовой отделкой — три типа интерьера на выбор покупателя.

Планировки разработаны по принципу «Разумные метры»: помещения максимально функциональны и построены с учетом требований современных горожан. В квартирах нет длинных коридоров и темных тупиков, «съедающих» жилое пространство, предусмотрены просторные кухни-гостиные, места для встроенных систем хранения, гардеробные, мастер-спальни, большие окна с подоконником на уровне всего 60 см от пола. Кроме того, отличительными характеристиками Promenade станет улучшенная шумоизоляция, балконы и лоджии с выделенным местом для установки кондиционера. В каждой парадной предусмотрены места для колясок, на –1 этаже — сити-боксы для хранения сезонных вещей, спуститься к которым можно будет на лифте.

Особая гордость комплекса — большое пространство для отдыха жителей: просторный променад, образованный системой сквозных арок и уютных площадей с фонтанами. Во внутренних дворах будут установлены безопасные детские игровые площадки, зона workout(площадка с уличными тренажерами), площадка для игры в петанк.

При создании дворовых пространств будут использованы элементы французского стиля. «Территория между корпусами станет камерным закрытым пространством для отдыха жильцов, свободным от машин. Будущие жители оценят уютные внутренние дворы с обилием зелени и цветов. В проекте появится “Площадь роз” с розарием и “Лавандовая площадь” с лавандовыми цветниками. И на той, и на другой будут фонтаны и удобные скамейки для отдыха. Здесь можно будет не только отдохнуть и насладиться благоуханием цветочных ароматов, но и попробовать свои силы в популярной во Франции игре петанк», — рассказала директор по маркетингу и рекламе холдинга «Аквилон Инвест» Надежда Зотова.

На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения для магазинов, ресторанов, отделений банков, салонов красоты, фитнес-студий и других объектов. Дополнит внутреннюю инфраструктуру детский клуб, оснащенный всем необходимым для игр и развития юных жителей. Помещение клуба будет передано в собственность жильцов. Здесь можно будет провести время в непогоду, устроить праздник, организовать развивающие занятия или мастер-классы.

Комплекс строится в рамках нового стандарта качества «Аквилон Инвест» — 4Е. Подход объединяет четыре основных принципа прогрессивного девелопмента: энергоэффективность, экологичность, эргономику и экономию при последующей эксплуатации дома. К примеру, при строительстве зданий применяются современные ресурсосберегающие инженерные и технические решения — в частности, новая энергосберегающая система утепления домов «Термо-S», позволяющая до 40% снизить затраты жильцов на отопление.

Здания оснащаются комплексом «умных» систем для дома «in-Home», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и по возможностям контроля за квартирой с экрана мобильного приложения.

На старте продаж — самые выгодные условия покупки. Сейчас стоимость лотов начинается всего от 4,5 млн рублей.

ЖК «Promеnade» (застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru/