Воронежскую схему обращения с отходами скорректирует московская компания

Победителем торгов на корректировку территориальной схемы обращения с отходами Воронежской области признано московское ООО «Инновационный экологический фонд», следует из аукционной документации. Власти региона запланировали потратить на эту работу до 8 млн руб., победитель предложил 5,9 млн руб. При этом его соперники – татарстанское ООО «Эттон групп» и некое ООО «Зиг-заг» – предлагали соответственно 5,3 и 5,2 млн руб. Однако «Инновационный экологический фонд» предоставил в конкурсную комиссию документы на три минуты раньше «Эттон групп» и на 11 минут раньше «Зиг-зага» и по совокупности баллов получил первое место.

По условиям аукциона, компания должна выполнить все работы до 20 декабря 2019 года. При этом непосредственно терсхему актуализировать необходимо до 25 августа. Затем до 25 ноября победитель обязан доработать документ по результатам общественных обсуждений, а 20 декабря представить окончательный вариант. В том числе в скорректированной терсхеме должны содержаться описание зон деятельности региональных операторов по обращению с отходами «с указанием границ муниципальных образований, входящих в зоны деятельности». Напомним, ранее губернатор Александр Гусев заявлял, что в Воронежской области может быть увеличено количество зон с восьми до 15. Таким образом власти рассчитывают снизить тариф на вывоз мусора. Из-за этого регион 1 января полностью не перешел на новую систему обращения с отходами, воспользовавшись данной федеральным центром отсрочкой на год. В облправительстве “Ъ-Черноземье” уверили, что успеют провести все необходимые процедуры по выбору регоператоров. Отметим также, что по договоренности с властями немецкие специалисты сейчас также анализируют терсхему, чтобы дать рекомендации по ее корректировке.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Инновационный экологический фонд» зарегистрировано в Москве в январе 2015 года. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. По итогам 2015 года выручка предприятия составила 4,4 млн руб., чистая прибыль – 156 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Гендиректор и владелец 40% – Борис Боравский. Еще 40% принадлежит Татьяне Боравской, а 20% – Сергею Заикину.

Подробнее о разделении региона на зоны читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежскому мусору добавляют кластеров».

Александр Прытков