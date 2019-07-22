«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда можно вложить 1 млн руб. и более? Какие есть варианты на глобальном рынке? Какие инструменты сейчас могут принести высокую доходность? На эти вопросы экономическому обозревателю «Коммерсантъ FM» Олегу Богданову отвечает управляющий партнер компании DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Александр Бутманов: Есть такая приснопамятная бумага, о ней немного в последнее время забыли — это Chesapeake Energy. Вся компания сейчас стоит $2,6 млрд, у нее большие долги. Она занимается сланцевой нефтью, но так же газом и обычной нефтью, геологоразведкой. В общем, сейчас у компании котировка 1,62, и это очень крутая ставка на инфляцию товарных активов.

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