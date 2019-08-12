Елена Хлесткина, генетик

Хлеб будущего

Наконец-то будет создан хлеб, который можно есть и не толстеть. За это можно благодарить ученых Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) им. Вавилова, которые совместно с коллегами из Национального центра зерна им. Лукьяненко вывели новый сорт диетической пшеницы. По словам врио директора ВИР Елены Хлесткиной, новый сорт обладает особым биохимическим составом, который позволяет создавать продукты для диабетиков. Надо сказать, что традиционно пшеница считается одним из самых сложных объектов для селекции из-за особенностей генома. Поэтому американцы и китайцы, например, сейчас сосредоточили свои силы на выведении новых сортов риса и кукурузы. А вот главными по пшенице среди селекционеров считаются российские ученые. ВИР занимается не только традиционной селекцией, но и более сложными биотехнологиями, например тут определяют гены, связанные с ростом и развитием пшеницы, ячменя и картофеля. И работают с перспективным методом редактирования генома CRISPR/Cas. Ученые надеются в скором времени представить еще несколько новинок в тренде мировой моды — чрезвычайно популярные сейчас сорта зерна с повышенным содержанием антиоксидантов и других полезных веществ. Некоторые опытные образцы уже сейчас тестируются в Международном центре улучшения кукурузы и пшеницы в Мексике.

Елена Кудрявцева