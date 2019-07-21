«Интерфакс»: глава МАГАТЭ может досрочно уйти в отставку

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано может досрочно покинуть свой пост, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в Вене. «Официально об этом может быть сообщено в понедельник (22 июля.—“Ъ”)»,— рассказали собеседники агентства.

Один из источников утверждает, что решение господина Амано связано с проблемами со здоровьем. Выборы нового руководителя МАГАТЭ могут пройти в апреле 2020 года.

МАГАТЭ было создано в 1957 году в системе ООН. К созданию организации подоткнули опасения, которые были связаны с развитием ядерных технологий. Создать агентство в декабре 1953 года предложил президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН.