Источник в туркменском МИДе: слухи о смерти Бердымухамедова — «абсолютная ложь»

Высокопоставленный источник в МИД Туркмении сообщил “Ъ”, что «распространяемая в интернете информация (о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.— “Ъ”) абсолютная ложь».

Сообщения о том, что президент Туркмении якобы скончался от почечной недостаточности появилась еще накануне, однако именно сегодня их подхватили различные российские СМИ и Telegram-каналы. Большая часть из них ссылалась на радиостанцию «Говорит Москва», которая дала новость на основе комментария директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Он в свою очередь ссылался на своих знакомых в Ашхабаде.

«Они бизнесмены,— сказал радиостанции господин Рубаев.— Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск».

Елена Черненко