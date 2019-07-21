Источник в туркменском МИДе: слухи о смерти Бердымухамедова — «абсолютная ложь»

Высокопоставленный источник в МИД Туркмении сообщил “Ъ”, что «распространяемая в интернете информация (о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.— “Ъ”) абсолютная ложь».
Сообщения о том, что президент Туркмении якобы скончался от почечной недостаточности появилась еще накануне, однако именно сегодня их подхватили различные российские СМИ и Telegram-каналы. Большая часть из них ссылалась на радиостанцию «Говорит Москва», которая дала новость на основе комментария директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Он в свою очередь ссылался на своих знакомых в Ашхабаде.
«Они бизнесмены,— сказал радиостанции господин Рубаев.— Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск».
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