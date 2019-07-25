Торговля продолжает стагнировать

Доля вакантных площадей в Петербургских торговых центрах достигла максимального значения за последние шесть лет. При этом новых комплексов в городе в последнее время не открывалось.

По данным компании JLL, за прошедший квартал доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга увеличилась на 0,5 п. п., до 3,6%. Это является максимальным квартальным ростом показателя, не обусловленным вводом новых комплексов, за шесть лет. Более того, впервые с конца 2014 года увеличение объема свободных площадей наблюдалось на всех субрынках города и в торговых комплексах всех масштабов. Рост вакантности связан с увеличением количества закрытых магазинов в торговых центрах, которое во втором квартале оказалось на 34% больше объема открытий из расчета площади. Это максимальное превышение за всю историю наблюдений.

«Причины увеличения вакантности в торговых комплексах различны. С одной стороны, при окончании договоров аренды ритейлеры покидают испытывающие сложности объекты, а заменить их оперативно собственникам не удается. С другой — наиболее успешные торговые комплексы имеют возможность увеличения арендных ставок и проводят точечную ротацию арендаторов, которая иногда сопровождается временным увеличением вакантности,— комментирует Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.— До конца года мы ожидаем небольшого снижения доли свободных площадей до 3,2–3,3% за счет поглощения помещений в объектах, в которых проводится реконцепция».

Наибольшее превышение закрытий над открытиями из расчета площади в прошедшем квартале зафиксировано среди операторов отдыха и развлечений (10,3 тыс. против 2,9 тыс. кв. м) — это рекордная для этого сегмента разница за всю историю наблюдений.

В то же время максимальное превышение открытий над закрытиями отмечено в общепите, где объем новых заведений достиг наивысшего квартального значения за всю историю рынка качественных торговых центров. Как следствие, во втором квартале доля кафе и ресторанов в структуре открытий составила 20%, хотя до сих пор на этот сегмент приходилось не более 12%. Среди крупнейших новичков в этом квартале можно выделить Bahroma в «Балкании Нова», «Евразию» и «Буше» в «Жемчужной Плазе», «Планету Суши» в «Лете», а также анонсированные открытия «Козы Дерезы» в «Фиоленте», Boston в «Галерее» и Gelateria Italiana в «Лете».

«На место развлечений приходят более эффективные и платежеспособные форматы, например, сегмент общественного питания. По нашей информации, сразу несколько ТРЦ в Петербурге ведут работу по увеличению доли F&B (food & beverage),— говорит Юлия Чернышева, руководитель направления торговой недвижимости компании JLL в Санкт-Петербурге.— Речь идет как об актуализации состава арендаторов на фуд-корте, так и о размещении популярной концепции фуд-холла, причем как собственными силами, так и за счет привлечения известных московских сетей. На этом фоне мы ожидаем роста доли общепита в крупнейших торговых комплексах Петербурга уже к середине будущего года».

Роман Русаков