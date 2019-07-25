Немолочные реки

Проблема дефицита молока, возникшая еще двадцать лет назад, по-прежнему на повестке дня. По данным Министерства сельского хозяйства, производство молока в России по итогам 2018 года составило 30,6 млн тонн. Это на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, которое было проведено несколько лет назад, объем товарного молока в стране составляет 19,7 млн тонн. Между тем уже не один год идет обсуждение проблемы дефицита молока. Ранее федеральные власти говорили о дефиците в 25%. Они отмечали, что для удовлетворения потребности населения в молоке необходимо довести его производство до 40 млн тонн в год.

Участники рынка полагают, что на самом деле дефицит гораздо больше. «Дефицит сырого молока возник более двадцати лет назад, когда сельскому хозяйству, особенно молочному животноводству, государство не уделяло особенного внимания»,— говорит заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

В Ленинградской области ежегодно производится около 600 тыс. тонн сырого молока. Для самообеспечения населения в регионе должны производить более 2 млн тонн. «Стоит отметить, что даже в период СССР объемы производства молока в Ленинградской области не достигали 1 млн тонн. Здесь необходимо учитывать климатические особенности региона, которые не позволяют значительно нарастить объемы производства молока-сырья»,— указывает госпожа Петрова.

Сомнительная альтернатива

По мнению участников рынка, особенную проблему на фоне дефицита молока для отрасли представляет фальсифицированная продукция, в частности с использованием пальмового масла. По данным Федеральной таможенной службы, за 2018 год в Россию было поставлено более 1 млн тонн «пальмы» на сумму $748,4 млн. Кстати, в Петербурге и Ленинградской области ключевыми производителями продукции из пальмового масла, например, заменителей молочных жиров, являются корпорация «Союз» (лидер по поставкам этого продукта в страны СНГ) и НПО «Маргарон». По данным Масложирового союза, 30% этого сырья используется в производстве мучных и сахаристых изделий, 15% идет на производство хлебобулочной продукции, 13% — молокосодержащей продукции.

Как говорят специалисты, часто пальмовыми суррогатами молока разбавляют обычное молоко на производстве, чтобы увеличить его объем. Этот разбавленный продукт поступает как в торговые точки, так и в дальнейшую переработку. Так, в 2018 году в Роспотребнадзор поступило 2,3 тыс. уведомлений о некачественной молочной продукции.

Согласно прошлогоднему исследованию Роскачества, в 10 из 82 исследованных торговых марок сливочного масла были найдены растительные жиры. Проверка, проведенная в июле Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль», показала, что сливочное масло по-прежнему прочно удерживает лидерство в списке самых подделываемых молочных продуктов на прилавках торговых сетей и небольших магазинов Петербурга. Так, 66% образцов сливочного масла разных торговых марок не соответствовало требованиям государственного стандарта, а каждый второй проверенный образец содержал в составе растительные жиры.

Поставить под контроль каждый этап производства от производства до розницы и свести к минимуму фальсифицированную продукцию призвана система сертификации «Меркурий». Но пока в полной мере она эту задачу не решает. Ранее заместитель директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти X5 Retail Group Дмитрий Русаков отмечал, что процесс перехода торговой точки на работу по системе «Меркурий» приводит к тому, что у бизнеса по всей стране возникает 30 млрд рублей в год дополнительных издержек.

Не успеть

Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что дефицит молока будет устранен к 2020 году, однако, как отмечают эксперты, для этого необходимо еще 25–30 лет. «Чтобы ликвидировать дефицит, необходимо увеличить объемы производства молока более чем в два раза, а сделать это до 2020 года просто невозможно. Ключевая причина заключается в нехватке времени. Например, с момента строительства фермы до момента производства первых объемов молока должно пройти около трех лет. Дефицит можно преодолеть за 7–10 лет, если расширить инструментарий господдержки и увеличить ее объемы в 5–6 раз»,— считает Марина Петрова.

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов отмечает, что ранее дефицит покрывался импортными поставками, но поскольку был взят курс на самообеспечение, решить проблему можно только возрождением отрасли.

По его словам, дефицит возник из-за резкого сокращения поголовья скота. «В девяностых в России поголовье составляло около 20 млн голов. На текущий момент оно в два раза меньше. Возникший дефицит покрывают импортные поставки. Но по Доктрине продовольственной безопасности, мы сами должны производить не менее 90% потребляемого молока. А до этой цели пока далеко»,— сокрушается эксперт.

По его данным, в планах федеральных властей к 2024–2025 годам повысить объемы производства за счет увеличения надоев. «Это очень сложная задача, так как нужно вкладывать существенные средства. Одна стандартная ферма на 2500 голов стоит 2–2,5 млрд рублей. Ее окупаемость составляет от 8 до 15 лет, в зависимости от периода. При этом инвестиций в сельское хозяйство и длинных денег становится все меньше»,— рассуждает господин Тихонов.

По мнению специалистов, только при участии государства удастся решить проблему дефицита товарного молока и сократить долю фальсифицированной продукции. «Опыт стран, добившихся за два последних десятилетия высоких результатов на молочном рынке, показывает, что только пристальное внимание и серьезный уровень поддержки со стороны государства позволят стране перейти из разряда импортозависимых в экспортеры»,— отмечает Марина Петрова. В числе необходимых мер поддержки она называет доступные и дешевые кредиты под 1–2%, поддержание «коридора цен по молоку» по аналогии с валютным коридором, поддержку не только крупных холдингов, но и малого и среднего бизнеса.

Эксперты рынка резюмируют: пока господдержки и контроля молочной промышленности не будет на должном уровне, засилья «пальмы» и фальсификата рынку не избежать.

Арина Макарова