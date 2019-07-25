В ожидании благословения

В начале июля в СМИ прошла информация о том, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко попал в список губернаторов, которых Кремль может не благословить на новый срок. Серьезных претензий к работе господина Дрозденко как со стороны большинства жителей региона, так и со стороны федерального центра вроде бы быть не должно. Неразрешимые экономические проблемы в регионе отсутствуют, по большинству ключевых отраслей фиксируется хоть небольшой, но рост. За время правления нынешнего губернатора Ленобласть превратилась в регион-донор. Более того, еще четыре года назад Ленинградская область обгоняла Петербург в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив.

Понятно, что проблемы в регионе существуют: одна из ключевых, например,— экологическое состояние территорий вокруг ряда птицефабрик. Наиболее остро ситуация стоит в населенных пунктах рядом с фабриками «Синявинская» и «Ударник». Владельцы фабрик, экономя на очистных сооружениях, сбрасывают птичий помет прямо на соседние поля, что привело к настоящей экологической катастрофе на соседних территориях. Чиновники же резать курицу, несущую золотые яйца, опасаются, ведь птицефабрики во многом обеспечивают экономический рост региона. Однако вонь от птицефабрик вряд ли доносится до кремлевских кабинетов.

Вероятно, главная претензия к нынешнему главе Ленобласти состоит в том, что он слишком похож на нормального человека. Судя по видеозаписям с участием других глав субъектов федерации, которые регулярно появляются в сети, Александр Дрозденко в губернаторском цеху выглядит слишком интеллигентно и самостоятельно.

Впрочем, нередко прогнозы о назначениях или отставках могут не сбываться годами. Прежнего петербургского губернатора Георгия Полтавченко СМИ «отправляли в отставку» с первого года работы.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Экономика региона. Ленинградская область»