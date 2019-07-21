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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Краевой минздрав нанял статс-секретаря

В структуре министерства здравоохранения Пермского края появилась ставка статс-секретаря. Эти функции выполняет Ольга Чулакова. «У нас появился статс-секретарь, который отвечает за юридическое обеспечение, то есть за все вопросы, связанные с прокуратурой, судами, надзорными органами, контролем за юридической работой учреждений»,— пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Напомним, ранее аналогичная должность появилась в минстрое: и. о. замминистра — статс-секретаря назначен Рустам Юсупов. Кроме того, заместителем министра спорта Пермского края — статс-секретарем назначена Марина Зиннер.

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