Суд в Калифорнии отказал в иске ФАН к Facebook

Федеральный суд Северного округа Калифорнии отказал российскому Федеральному агентству новостей (ФАН) в иске к Facebook, сообщили информагентства со ссылкой на документ решения. У ФАН есть 30 дней для подачи жалобы. Истцами выступали ФАН и его владелица Евгения Зубарева.

Судья отклонил иск агентства на том основании, что Facebook, являясь частной компанией, «не по своему желанию участвовала в совместной акции с властями (США.— “Ъ”) и не вступала с ними в сговор с целью нарушения каких-либо конституционных прав». Поправка к конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста и на которую в своем иске ссылалось агентство, за редким исключением применяется лишь к федеральным государственным органам власти.

Напомним, в апреля 2018 года Facebook удалил страницу ФАН из Facebook и Instagram. В соцсети заявили, что были заблокированы сотни «российских аккаунтов и страниц, связанных с "фабрикой троллей"» (так называемое «Агентство интернет-исследований», сотрудники которого якобы были причастны к хакерским атакам на ресурсы Демократической партии США с целью повлиять на президентские выборы). В конце 2018 года ФАН подало на Facebook в американский суд за блокировку своего аккаунта, требуя разблокировки страницы и выплаты компенсации за нанесенный ущерб.