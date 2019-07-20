«Союз» стартовал к МКС

Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-13» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает «РИА Новости». Стыковка запланирована на 1:51.

Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции.

На МКС отправились российский, американский и итальянский космонавты Александр Скворцов, Эндрю Морган и и Лука Пармитано. Примечательно, что 50 лет назад лунный модуль корабля Apollo с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

Напомним, в 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли «Союз». Сейчас американская компания SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с “Союзами”».