МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве

Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра до 15 м/с и дожде с грозой. Предупреждение сохраняется до 21:00 субботы, 20 июля.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, напоминает ведомство. Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобиль у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам не рекомендуется находиться у водоемов и укрываться под деревьями.