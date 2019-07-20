МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве

Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра до 15 м/с и дожде с грозой. Предупреждение сохраняется до 21:00 субботы, 20 июля.
Грозы резко ухудшают видимость на дороге, напоминает ведомство. Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобиль у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам не рекомендуется находиться у водоемов и укрываться под деревьями.
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