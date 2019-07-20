Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год

Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Такие поправки внесены в последнюю версию законопроекта о краудфандинге, который готовится комитетом ко второму чтению. «Второе чтение возможно 23 июля, третье — 24 или 25 июля»,— сообщил он «РИА Новости».

Ограничения не затронут индивидуальных предпринимателей, физлиц — квалифицированных инвесторов и граждан, которые приобретают утилитарные цифровые права по договорам инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом. При этом индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 млрд руб. в год.

В марте стало известно, что ЦБ ограничит покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторами. Тогда Анатолий Аксаков рассказал, что возможная сумма инвестиций «будет соответствовать той предельной годовой сумме, которую неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге». РБК уточнял, что речь может идти о 600 тыс. руб.

Напомним, в мае 2018 года Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, вводящих регулирование в России цифровых объектов гражданских прав. Документы определяют понятие цифровых финансовых активов, правила их оборота в РФ, заключение смарт-контрактов и процедуру ICO.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Цифровые деньги отменяются».