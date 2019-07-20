Lockheed Martin заключила новый контракт на создание ПРО для Саудовской Аравии

Пентагон сообщил о заключении контракта с компанией Lockheed Martin на $1,48 млрд по создание системы противоракетной обороны THAAD для Саудовской Аравии. Как сообщает Reuters, новый контракт является модификацией ранее заключенного соглашения о создании ПРО для высокогорной зоны для Саудовской Аравии. В апреле Lockheed получила контракт на $2,4 млрд на ракеты-перехватчики THAAD, некоторые из которых планируется доставить в Королевство Саудовская Аравия. Общая стоимость сделки составила $5,36 млрд.

Также Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сообщил о готовности разместить в королевстве военный контингент США для укрепления безопасности в регионе, передает агентство SPA. Глава Пентагона одобрил это решение.

Напомним, Саудовская Аравия подписала с США соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму $15 млрд. Сделка по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, ракет и другого оборудования обсуждалась с декабря 2016 года.

Палата представителей Конгресса США поддержала меры, направленные на борьбу с нарушением прав человека в Саудовской Аравии. Речь идет о санкциях в отношении лиц, причастных к убийству в Стамбуле колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи, а также об осуждении властей королевства за аресты правозащитников. Аналогичный законопроект подготовлен и в Сенате. При этом американские законодатели делают все возможное, чтобы не навредить стратегическому сотрудничеству между Вашингтоном и Эр-Риядом, в частности в военной сфере.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Эр-Рияду обещают мирные санкции».