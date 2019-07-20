АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» входит в АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», который является его основным акционером. Предприятие было введено в эксплуатацию 29 марта 2016 года в Нижнем Новгороде. Строительство велось с 2011 года на территории, прилегающей к ПАО «Нижегородский машиностроительный завод».

Завод был построен для выпуска перспективных образцов вооружений и военной техники в интересах выполнения гособоронзаказа и государственных программ вооружения. Технологический цикл включает заготовительно-штамповое, механообрабатывающее, термическое, сварочное, окрасочное, сборочное производства, производство металлоизделий. Предприятие совместно с ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» производит радиолокационные станции, в том числе «Небо-М», а также пусковые установки зенитных ракетных систем С-400 в кооперации с Кировским машиностроительным предприятием и Северо-Западным региональным центром концерна в Санкт-Петербурге. 26 февраля 2018 года стало известно, что предприятия начали производить элементы зенитных ракетных систем С-500.

25 мая 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве предприятий с «Газпромом». Заводы будут поставлять компании образцы высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа.