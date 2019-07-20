Чиновников выстроят в очередь за дипломом

Минтруд хочет регулировать отдельную очередь чиновников на получение образования в обмен на обязательство последующей работы на госслужбе. Министерство намерено консолидировать заявки госорганов с указанием необходимых специальностей и количеством бюджетных мест в вузах — и согласовывать итоговое их распределение с Миннауки. Де-факто это ужесточение подхода к обучению целевиков — если до 2019 года им просто отводилась квота в 15% бюджетных мест, то теперь Минтруд намерен увязывать цели обучения с потребностями экономики. При этом ведомства будут сами проводить отбор кандидатов на отведенные им Миннауки целевые места по конкурсу — а студентам-госслужащим увеличат срок обязательной отработки на госслужбе с минимального сейчас года до трех.

Минтруд предлагает ввести новые правила целевого набора в учебные заведения для госслужащих — проект президентского указа об этом и поправки к положению «Об организации целевого обучения кадров для федеральной государственной гражданской службы» опубликованы на regulation.gov.ru. Если до 2019 года студентам-целевикам, необходимость обучения которых подтверждали госорганы, выделялась общая квота в 15% бюджетных мест, то теперь министерство намерено ужесточить порядок их доступа к такому образованию. Госорганы должны будут ежегодно формировать заявки на места по направлениям подготовки, которые необходимо установить для чиновников-целевиков, и направлять их в Минтруд — а министерство само будет согласовывать с Миннауки распределение количества мест для обучения таких госслужащих с учетом потребностей экономики в рамках определенной правительством квоты. Напомним, в 2019 году Белый дом впервые распределил такие квоты — от 10 до 100% бюджетных мест, в зависимости от направления, по 449 специальностям (см. “Ъ” от 21 мая).

За федеральными госслужащими проект закрепляет право на участие в конкурсе на заключение договора о целевом обучении по месту работы — методику проведения таких конкурсов должен утвердить Белый дом, а приоритет получат вошедшие в кадровый резерв. При этом проект Минтруда регламентирует закрытый список образовательных программ, доступных для целевого обучения: для чиновников с высшим образованием становятся доступны программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки — хотя ранее премьер-министр Дмитрий Медведев высказывался против включения в этот перечень аспирантуры.

Для самих чиновников попадание на гарантированные таким образом учебные места обернется ужесточением обязанности отработать в направившем их ведомстве минимум три года, а если в процессе такой студент получает стипендию (проект предлагает ограничить ее половиной будущего оклада) — срок отработки может быть увеличен.

Отметим, что поручения по наведению порядка в сфере целевого образования премьер-министр Дмитрий Медведев дал еще в конце 2016 года, потребовав доработки закона об образовании — тогда глава правительства констатировал, что «система превратилась в профанацию» и договоры о целевом обучении не выполняются, хотя на него тратятся бюджетные средства — всего за год на целевое обучение на бюджетные места в РФ поступает до 100 тыс. человек. Ранее правительство уже ужесточило механизм приема на целевые места по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, возложив выплату штрафа образовательной организации на нарушителя договора — учащегося или заказчика целевого обучения. В конце мая 2019 года правительство пересмотрело и механизм целевого набора в высшие учебные заведения в соответствии с потребностями нацпроектов — в частности, для нужд нацпроектов «Здоровье» и «Демография» будет усилен набор студентов на медицинские специальности. По итогам приемной кампании 2019 года Миннауки подведет итоги работы обновленного механизма целевого приема, обещал на Петербургском экономическом форуме глава министерства Михаил Котюков.

Диана Галиева, Олег Сапожков