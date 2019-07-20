СИБУР и «Газпром нефть» консолидировали «Полиом»

СИБУР и «Газпром нефть» получили контроль над крупным производителем полипропилена — омским «Полиомом», где им до этого принадлежало 50%. Сумма сделки не раскрывается, но, по неофициальным данным, компании заплатили порядка 10 млрд руб. за завод, который фактически был под их полным управлением с 2014 года. Эксперты не исключают, что в перспективе мощности «Полиома» будут увеличены.

СП СИБУРа и «Газпром нефти» АО «Сибгазполимер» купило у группы «Титан» Михаила Сутягинского 50% Омского завода полипропилена (ООО «Полиом»). Таким образом, партнеры полностью консолидировали актив и, как сообщили компании, будут осуществлять совместное операционное управление им. Сумму сделки стороны не раскрывают, но, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, она с учетом платы за контроль «существенно выше» заплаченной за первую половину компании (4,4 млрд руб.). При этом один собеседник “Ъ” уверяет, что речь идет о сумме порядка 10 млрд руб., а другой — что она несколько выше этого уровня. По его словам, оплата проходила в рублях на паритетной основе.

«Полиом» — один из крупнейших производителей полипропилена в России, запущен в 2013 году. Мощности завода составляют 218 тыс. тонн продукции в год, ассортимент — около 100 марок полипропилена. Поставщиком сырья — пропан-пропиленовой фракции — является Омский НПЗ «Газпром нефти». Продажи готовой продукции на рынке РФ и стран СНГ обеспечивает СИБУР. Строительство завода началось в 2008 году, запустить его планировали осенью 2011 года. Михаил Сутягинский оценивал капвложения в основное производство в 2012 году в $180 млн и еще $100 млн в расширение мощностей. Но в итоге нефтехимический комплекс был введен с серьезной задержкой, вместе с которой выросли и капвложения. По неофициальным данным, они составили около 11 млрд руб.

СИБУР и «Газпром нефть» вошли в капитал «Полиома» в 2014 году, получив по 25%. Тогда покупка половины «Полиома» компаниям обошлась в 4,4 млрд руб. Как раскрывал СИБУР в отчетности, «Сибгазполимер» изначально заплатил 2,3 млрд руб., а затем доплатил еще 2,1 млрд руб. в качестве корректировок стоимости оборотного капитала и производственной мощности из-за ее увеличения со 180 тыс. тонн до 210 тыс. тонн.

В СИБУРе “Ъ” пояснили, что пока дальнейшее расширение мощностей партнеры не обсуждали. Там исключили возможность полной консолидации «Полиома» одним из участников СП. В компании отметили, что спрос на полимеры в России и в мире продолжает расти темпами, опережающими рост мировой экономики. «Приобретение большей доли в "Полиоме" позволит нам, продолжая заниматься реализацией продукции предприятия, сфокусироваться на его развитии»,— сообщили в СИБУРе.

В «Газпром нефти» отметили, что увеличение доли в заводе — шаг в рамках реализации долгосрочной стратегии компании до 2030 года, одним из ключевых направлений которой является развитие нефтехимии. Для «Газпром нефти» нефтехимия, пояснили “Ъ” в компании,— один из вариантов диверсификации бизнеса, призванный обеспечить устойчивость ее нефтепереработки в условиях волатильности рынка. Директор коммерческой дирекции «Газпром нефти» Леван Кадагидзе пояснил, что интеграция активов в сегменте нефтепереработки и нефтехимии позволит повысить эффективность использования сырья с НПЗ компании для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Глава совета директоров «Титана» Михаил Сутягинский заявил, что «Газпром нефть» и СИБУР остаются стратегическими партнерами компании в рамках как существующих производств, так и новых проектов.

Глава Rupec Андрей Костин объясняет продажу завода тем, что у владельца «Титана» Михаила Сутягинского есть несколько параллельных проектов, на которые нужны средства. К тому же, отмечает он, «Полиом» давно находится под полным управлением СИБУРа и «Газпром нефти», так что после юридического перехода к ним 100% предприятия ничего не изменится. По его словам, завод интересен компаниям с точки зрения возможности утилизации побочного сырья, обеспечивающего низкую себестоимость продукции. Он не исключает, что впоследствии мощности «Полиома» могут быть расширены вслед за модернизацией Омского НПЗ.

Ольга Мордюшенко