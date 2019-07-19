Стоимость полиса ОСАГО упала на 5,5%

Средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии 2019 года снизилась на 5,5% в годовом выражении, пишут «Ведомости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). Она упала с 5673 до 5363 руб.

Как отмечается, средняя премия по полисам на автомобили физических лиц в июне сократилась на 3,8%, с 5600 до 5386 руб. При этом средняя выплата повысилась на 3,7%, с 64 100 до 66 500 руб.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, снижение стоимости ОСАГО связано с ростом конкуренции. Этот тренд является долгосрочным.

Напомним, 9 января стартовала новая тарифная реформа. Коридор базового тарифа ОСАГО расширили на 20%. Помимо этого изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.

О первых итогах реформы — в материале “Ъ”.