Митинг против вырубки леса закончился арестами В Подмосковье продолжаются столкновения противников строительства комплекса по переработке отходов с полицией

Орехово-Зуевский городской суд заключил под стражу трех участников несанкционированного митинга в подмосковном городском округе Ликино-Дулево, где местные жители несколько месяцев протестуют против планов по строительству комплекса по переработке отходов. Максим Федоров, Андрей Козлов и Игорь Смодлев получили от трех до пяти суток ареста за неповиновения полицейским и препятствие проходу спецтехники. Накануне в ходе акции протеста полицией было задержано шесть пикетчиков, в их числе оказалась и семилетняя девочка.

Очередная акция протеста против строительства комплекса по переработке отходов в Ликино-Дулево прошла 18 июля. Из 30–40 протестующих были задержаны шесть человек, в том числе семилетняя девочка — их доставили в местное отделение полиции. По словам подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой, в отделении ребенка передали ее отцу, а на мать составили протокол об административном правонарушении.

Активист Илья Царев рассказал “Ъ”, что женщина с дочерью изначально приехала в лес за грибами, но, «посмотрев на происходящее, не смогла остаться равнодушной — обняла дерево и стояла с протестующими до последнего».

По итогам акции трех ее участников заключил под стражу Орехово-Зуевский городской суд. Так, активист Максим Федоров получил трое суток, а Андрей Козлов и Игорь Смодлев — по пять суток ареста по ст. 19.3 КоАП РФ (о неповиновении законному распоряжению полиции),— рассказал “Ъ” активист Валерий Сизов. Из протокола обвинения следует, что протестующие препятствовали проходу спецтехники для проведения инженерных работ, инициированных местной администрацией. Отбывать наказание им предстоит в спецприемнике УМВД в Электростали.

Член инициативной группы противников строительства комплекса по переработке отходов (КПО) Ольга Басацкая заявила, что в результате действий полиции пострадали пять человек. По ее словам, одна женщина из числа протестовавших была госпитализирована с подозрением на инфаркт, другому мужчине сломали руку. «К нам приезжают уже шестой раз, номера машин закрыты,— рассказала госпожа Басацкая.— С каждым разом становится все страшнее: людей кидают об деревья, бьют дубинками».

Предыдущие столкновения также сопровождались травмами: сообщалось о госпитализации местной жительницы Светланы Каревой, которая находится в Москве в институте Склифосовского с сотрясением мозга и ушибом сердца. По мнению Илья Царева, полиция обращается с протестующими жестко: «Человек не сопротивляется, а его наклоняют и ведут как особо опасного преступника». По данным «Интерфакса», в аппарате уполномоченного по правам человека в Подмосковье обещали устроить встречу представителя «с властями и жителями».

Протесты в подмосковном городском округе Ликино-Дулево (в районе Орехово-Зуево) не утихают с марта 2019 года. На последней такой акции жители протестовали против вырубки 36,5 га леса.

Активисты считают, что комплекс по переработке отходов, который планирует построить в этом районе компания ООО «Хартия» (на 60% принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора Юрия Чайки), фактически окажется огромной свалкой, а строительство предприятия нанесет вред экологии.

В частности, они опасаются, что под угрозой вымирания окажутся выдры и черные дятлы, занесенные в Красную книгу.

Как ранее сообщал “Ъ”, в подмосковном министерстве ЖКХ начало строительных работ отрицают. Решение о строительстве находится на этапе согласования и будет принято только после проведения инженерных изысканий и общественных обсуждений с участием жителей, подчеркивают в этом ведомстве. По словам главы комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова, в Ликино-Дулево проходит «запланированная профилактическая расчистка просеки в рамках противопожарных мероприятий», а документы для нее были «заранее подготовлены и переданы активистам для ознакомления».

Анастасия Московкина