Закончилось выдвижение кандидатов на довыборах в свердловский парламент

Восемь человек выдвинуты на дополнительных выборах депутата заксобрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11. Как сообщил облизбирком, последним документы подал самовыдвиженец Иван Волков. Ранее ЛДПР выдвинула кандидатуру Александра Каптюга, «Яблоко» — Дмитрия Головина, «Справедливая Россия» — Дмитрия Бондарева, КПРФ — Андрея Пиняжина, «Единая Россия» — Владимира Смирнова. Самовыдвиженцы: Вадим Носков и Ольга Жигун.

Представить документы для регистрации кандидаты должны до 18.00 часов 24 июля. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мандат в заксобрании стал вакантен в связи с уходом Игоря Володина в думу Екатеринбурга.

Алексей Буров