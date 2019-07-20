Сегодня исполняется 64 года председателю совета директоров ООО «Буровая компания "Евразия"» Александру Джапаридзе

Его поздравляет президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер:

— Уважаемый Александр Юльевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма! Пусть в жизни Вас всегда окружают искренность друзей и душевная теплота, а в Вашей важной и ответственной работе Вам неизменно сопутствуют удача и успех! Ну а мы постараемся чаще радовать Вас своими новыми победами на футбольном поле!

Максим Орешкин Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

21 июля исполняется 37 лет министру экономического развития РФ Максиму Орешкину

Его поздравляет основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов:

— Дорогой Максим, главная награда для университета — его студенты. Характерные черты вышкинцев — крепкие знания, любопытство, амбициозность, стремление к постоянному росту и упорство в решении поставленных задач. Когда-то Ясин говорил, что Вышка выпускает профессоров, миллионеров и министров. Вы, Максим, завершили исполнение обещания. Вы уже стали примером для многих наших абитуриентов и студентов — не сбавляйте темп. Желаю Вам успехов во всех начинаниях, терпения и удовлетворения от повседневной работы.

Поздравления передает исполнительный директор от РФ во Всемирном банке Роман Маршавин:

— Дорогой Максим Станиславович! Примите самые теплые и искренние поздравления от всего коллектива российской дирекции во Всемирном банке и от меня лично! Благодаря Вашим стараниям и четкой, грамотной, профессиональной работе министерства Россия успешно осваивает новые формы сотрудничества с международными финансовыми организациями, позиционируя себя в качестве донора финансовых ресурсов, знаний и опыта, а также заметно поднялась в авторитетном рейтинге Doing Business. Все это было бы невозможно без Вашей целеустремленности в реализации амбициозных задач. Крепкого Вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и новых покоренных вершин!

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