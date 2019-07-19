BBC и ITV запускают конкурента Netflix

Две британские телекомпании, BBC и ITV, договорились о создании собственного стримингового сервиса, который будет называться BritBox и должен быть запущен в четвертом квартале нынешнего года. Об этом BBC и ITV объявили в пятницу, 19 июля. Тем самым две крупнейшие британские телекомпании хотят бороться с оттоком зрителей и возрастающей конкуренцией со стороны стриминговых сервисов, прежде всего Netflix. 90-процентная доля в BritBox будет принадлежать ITV, при этом BBC будет иметь право повысить свою долю с изначальных 10% до 25%.

Стоимость подписки на BritBox составит 5,99 ($7,5) в месяц. В соответствии с соглашением для зрителей BritBox будет доступен архив контента обеих телекомпаний, в который в числе прочего входят сериалы «Убийство на пляже», «Отверженные», «Виктория», реалити-шоу «Остров любви». Кроме того, BBC и ITV собираются размещать в BritBox оригинальный контент, создаваемый британскими компаниями.

О том, что BBC и ITV хотят создать собственный стриминговый сервис, сообщалось еще в феврале. На этот рынок выходят все новые игроки — также в этом году будут запущены такие сервисы от Disney и Apple. Ужесточение конкуренции уже сказывается на Netflix: во втором квартале число подписчиков сервиса в США снизилось впервые за восемь лет, а международная динамика оказалась хуже ожиданий.

Яна Рождественская