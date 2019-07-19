Тюменские полицейские изъяли более 4 кг синтетических наркотиков

Сотрудники МВД по Тюменской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Как считают следователи, задержанный выполнял роль межрегионального курьера, в обязанности которого входило оборудование тайников с наркотиками на территории различных субъектов РФ.

В мае 2019 года мужчина прибыл в один из городов Московской области, где в лесополосе нашел тайник с наркотиками, которые он доставил в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень для дальнейшего сбыта. При обыске в квартире подозреваемого сотрудники полиции обнаружили более 3,4 кг синтетических наркотиков и более 400 гр психотропного вещества. Всего из тайников, оборудованных в различных городах Тюменской области, изъято более 4 кг запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас подозреваемый арестован. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов его противоправной деятельности»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.