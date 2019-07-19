На Урале осуждены две женщины, похитившие у банка 18 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 39-летней Маринэ Бабушкиной и 33-летней Екатерине Николаевой, которых признали виновными в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) при оформлении ипотеки.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, Маринэ Бабушкину приговорили к четырем годам колонии общего режима, а Екатерину Николаеву к 12 годам общего режима (с учетом ранее вынесенного приговора).

Обе осужденные имеют высшее юридическое образование. Следователи считают, что женщины находились в преступном сговоре с июля по сентябрь 2014 года. Для получения кредита они изготовили поддельные документы о платежеспособности потенциального клиента банка, который планировал получить ипотечный кредит на 18 млн руб. для покупки жилого дома и земельного участка. Недвижимость якобы стоила 22 млн руб. (при фактической стоимости 9 млн руб.).

«После одобрения поданной заявки и перечисления денег на счет, подконтрольный обвиняемым, они обналичили и похитили денежные средства. При этом осужденные пообещали номинальному заемщику, что будут оплачивать кредит. В результате банку причинен ущерб на сумму 18 млн руб»,— рассказали в пресс-службе ведомства. Приговор в законную силу не вступил.