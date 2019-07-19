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19 июля, пятница
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Екатеринбург. Урал
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15:47
Путин раскритиковал ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области
17:27
Закончилось выдвижение кандидатов на довыборах в свердловский парламент
15:17
Тюменские полицейские изъяли более 4 кг синтетических наркотиков
14:25
На Урале осуждены две женщины, похитившие у банка 18 млн рублей
13:13
Проводится проверка после возвращения самолета Utair в аэропорт вылета
12:40
Мэрия и прокуратура Екатеринбурга проводят проверку по факту загрязнения Исети
11:55
В Екатеринбурге продают дом с садом за 77 млн рублей
11:24
Покрас Лампас готов лично восстановить испорченный арт-объект в Екатеринбурге
11:12
Экипаж Сергея Карякина подтвердил участие в «Дакаре-2020»
11:02
В мэрии Екатеринбурга прокомментировали порчу работы Покраса Лампаса
10:34
Евгений Куйвашев назвал возмутительной ситуацию с работой Покраса Лампаса
09:52
Коммунальщики Екатеринбурга залили гудроном работу Покраса Лампаса
09:14
На Урале из-за хлопка газа в жилом доме пострадал мужчина
08:40
Шарташский рынок в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщения о бомбе
08:26
Назначен генеральный директор «Тюменьэнерго»
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24
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
«Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030. Региональный аспект»
19.07.2019
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия