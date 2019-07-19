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8 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» состоялась деловая сессия ИД «Коммерсантъ-Урал» «Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030. Региональный аспект»

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030. Региональный аспект»

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