Крыши петербургских домов закроют для прогулок

Крыши домов в Петербурге сделают недоступными для прогулок. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в ходе встречи с встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.

По словам господина Беглова, экскурсии по крышам являются большой проблемой для Петербурга.Они не только опасны для туристов но и приводят к порче имущества многоквартирных домов: «крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки», — цитирует слова врио губернатора «Интерфакс».

Для того, чтобы закрыть выход на кровли в домах Петербурга монтируются системы видеонаблюдения, а чердачные перекрытия ставятся под охрану. «Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения», — добавил господин Беглов.