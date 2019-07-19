Проводится проверка после возвращения самолета Utair в аэропорт вылета

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после возвращения в аэропорт вылета самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair, выполнявшего рейс Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ)—Москва.

По данным ведомства, сегодня, 19 июля, из-за технической неисправности самолет вернулся в Сургут. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 116 пассажиров, из них 14 детей и пять членов экипажа. «Организовано проведение проверки исполнения законов о лицензировании, о защите прав потребителей, о безопасности полетов»,— сообщили в прокуратуре.

Ранее сегодня сообщалось, что еще один самолет авиакомпании, выполнявший рейс Самара—Сургут, вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По данным источника ТАСС, самолет приземлился по техническим причинам. Пострадавших нет.