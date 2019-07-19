Суд признал недействительным решение о вводе «Зимней вишни» в эксплуатацию

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск собственников и арендаторов сгоревшего в марте 2018 года торгового центра «Зимняя вишня», признав недействительным разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

По материалам суда, в октябре 2018 года предприниматели подали в суд на инспекцию госстройнадзора Кемеровской области, мэрию и областное правительство, которые весной 2014 году приняли решение о вводе реконструированного здания торгового центра в эксплуатацию и выдали соответствующие разрешения. Истцы сослались на экспертизу сибирского РЦСЭ Минюста России, проведенную в рамках расследования уголовного дела о пожаре. Она установила, что здание перед трагедией не соответствовало требованиям проектно-сметной документации «Реконструкция кондитерской фабрики под торгово-развлекательный центр». В результате жизни предпринимателей и арендаторов были поставлены под угрозу, а незаконные действия чиновников причинили им убытки.

Суд удовлетворил требования истцов, признав недействительным заключение госстройнадзора Кемеровской области от 3 марта 2014 года о соответствии реконструированного торгового центра «Зимняя вишня» техническим регламентам и проектной документации. «Признать недействительным разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подписанное 18 марта 2014 года заместителем главы города Кемерово»,— также говорится в решении. Отметим, что мэрию на тот момент возглавлял Валерий Ермаков.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек. Фигурантами уголовных дел по факту пожара стали 15 человек, все они арестованы.

О судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев