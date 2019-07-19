В Екатеринбурге продают дом с садом за 77 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 77 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью 436 «квадратов» находится на улице Усадебная 1,а (Верх-Исетский район, 4-ый км Чусовского тракта).

Участок, на котором расположен дом, занимает 22 «сотки». В доме есть отдельная прихожая, гостиная с камином, кухня, столовая, два санузла, три спальные комнаты и две большие гардеробные. Во дворе дома — сад с кедрами, растениями и декоративными деревьями.

На втором месте по стоимости — особняк на берегу озера Шарташ за 19 млн руб. На территории дома есть две летних веранды, баня, бассейн, а также теплицы и сад. На третьем месте усадьба в коллективном саду «Ягодка» возле поселка «Медный» (12 км Чусовского тракта) за 16,5 млн руб. Кроме двухэтажного дома с баней, на территории есть участок для животных.

Мария Деменева