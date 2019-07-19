Покрас Лампас готов лично восстановить испорченный арт-объект в Екатеринбурге

Художник-каллиграф Покрас Лампас заявил, что лично восстановит свой арт-объект в Екатеринбурге, который сегодня утром закатали в асфальт дорожные рабочие. Об этом художник рассказал телеканалу «360».

«Он никогда раньше не сталкивался с тем, чтобы такие объемные вещи портили, но, по его словам, съемка с коптера позволит все восстановить. Осталось только найти время на это. Кстати, на Екатеринбург Покрас не обижен. Сам художник сейчас занят на другом проекте в Нижнем Новгороде»,— говорится в сообщении.

Художник-каллиграф Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв. м. при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. По словам художника, арт-объект «вяжется с Казимиром Малевичем» и столетием с года создания «Черного квадрата».

Сегодня утром прямо на арт-объекте дорожные рабочие припарковали технику, часть рисунка облили гудроном и начали засыпать асфальтобетонной смесью. При этом асфальт начали укладывать прямо на плитку. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Евгений Куйвашев назвали ситуацию недопустимой. В мэрии сообщили, что работу повредили во время ремонта пешеходного перехода. Там также заявили, что виновные будут наказаны. Ситуацию прокомментировал сам Покрас Лампас. «Проснулся и а***л (удивился — “Ъ-Урал”)»,— сообщил он на своей странице в Instagram. О планах восстановить работу также заявили организаторы фестиваля.

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