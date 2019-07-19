Экипаж Сергея Карякина подтвердил участие в «Дакаре-2020»

Победитель марафона «Шелковый путь-2019», экипаж екатеринбургского гонщика Сергея Карякина и Антона Власюка, подтвердил свое участие в ралли «Дакар-2020». «Для нас участие в “Дакаре” — это уже решенный вопрос»,— заявил господин Карякин на пресс-конференции. Он также добавил, что подготовка к гонке — «основная задача команды на данный момент».

Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка из команды «Snag Racing» занял первое место среди восьми экипажей в классе багги ралли-марафона «Шелковый путь». Призовое место в классе багги также заняла и другая команда из Свердловской области. Машина под управлением Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого замкнула тройку лидеров. Победителем «Шелкового пути» стала российская команда «КамАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова.

Гонка стартовала 6 июля в Иркутске. Участники проехали по территории Монголии и направилась через пустыню Гоби в Дуньхуан (Китай). Маршрут «Шелкового пути» составил 5 тыс. км.

Подробнее — в материале «Камазовцы удержали монополию»

Мария Деменева