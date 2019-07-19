В мэрии Екатеринбурга прокомментировали порчу работы Покраса Лампаса

В администрации Екатеринбурга сообщили, что работу художника-каллиграфа Покраса Лампаса повредили во время работ по ремонту пешеходного перехода. «Администрация Екатеринбурга разобралась в сложившейся ситуации. Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем»,— сообщили в мэрии.

Художник-каллиграф Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв. м. при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. По словам художника, арт-объект «вяжется с Казимиром Малевичем» и столетием с года создания «Черного квадрата». Сегодня утром прямо на арт-объекте дорожные рабочие припарковали технику, часть рисунка облили гудроном и начали засыпать асфальтобетонной смесью. При этом асфальт начали укладывать прямо на плитку.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Евгений Куйвашев назвали ситуацию недопустимой. Ситуацию прокомментировал сам Покрас Лампас. «Проснулся и а***л (удивился — “Ъ-Урал”)»,— сообщил он на своей странице в Instagram. Организаторы фестиваля планируют восстановить работу.

Подробнее о фестивале Stenograffia — в фотогалерее «Екатеринбургу добавили цвета»