Новосибирские власти зарегистрируют бренд «Новый сибирский продукт»

Власти Новосибирской области планируют в августе зарегистрировать бренд «Новый сибирский продукт», под которым местные производители смогут продвигать свою продукцию в торговых сетях. Об этом сообщил журналистам министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«Речь идет о продукции индивидуальных предпринимателей и фермеров региона. Спрос на качественный местный продукт растет. При этом попасть в торговые сети мелким товаропроизводителям производителям сложно, учитывая требования сетей по непрерывности и определенным объемам поставок продукции»,— сказал министр.

В рамках бренда осуществляется добровольная сертификация продуктов питания. «Проект позволит показать мелким товаропроизводителям возможности вхождения в торговые сети, а также востребованность этого продукта покупателями»,— сказал Андрей Гончаров.

По словам заместителя министра и начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максима Останина, около 600 товаропроизводителей готовы принять участие в проекте. Он отметил, что в общем обороте торговли в регионе торговые сети занимают 41%, местные товаропроизводители — 23-25%, а по отдельным группам они занимают до 80% (хлебобулочные изделия, молочная продукция и так далее).

Оксана Павлова