На Урале из-за хлопка газа в жилом доме пострадал мужчина

В двухэтажном многоквартирном доме в поселке Асбестовском (Свердловская область) произошел взрыв. Хозяин квартиры получил ожоги и госпитализирован, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В результате хлопка повреждений несущих конструкций дома нет. В квартире №5, где произошел хлопок газовоздушной смеси, повреждена оконная рама, в смежных квартирах №6 и №12 повреждены внутренние деревянные перегородки. Дом не газифицирован»,— рассказали в МЧС. На месте работали сотрудники МЧС, МВД, медики и газовики. Причина случившегося выясняется.